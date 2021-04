Langenhagen

An der Rathenaustraße setzen Bauarbeiter derzeit ein neues Geschoss auf das Gebäude der ehemaligen Robert-Koch-Realschule. Im zweiten Stock soll die neue Leibniz-IGS mehr Platz bekommen. Es wird allerdings das letzte neue Geschoss auf dem Schulgebäude sein. Denn aus den Plänen einer neuen Mensa auf dem Dach des Theatersaals wird nichts. Grund: Die Statik trägt offenbar nicht, ohne tief in die Bausubstanz des erst aufwendig sanierten Raums einzugreifen.

Die Arbeiter ziehen die neue Zwischendecke ein. Darauf entsteht demnächst ein weiteres Stockwerk mit fünf neuen Klassenräumen. Quelle: Elena Everding (Archiv)

Stadtbaurat Carsten Hettwer hat dem Rat der Stadt deshalb vorgeschlagen, das Projekt noch einmal neu zu denken. Statt einer Mensa auf dem Dach des Theatersaals lautet die Idee der Stadtverwaltung nun, jeweils ein eigenes frei stehendes Gebäude für die Mensa und auch für die sanierungsbedürftige Sporthalle zu errichten.

Schulbetrieb wäre erheblich beeinträchtigt

Bei der ursprünglich geplanten Lösung mit einer Aufstockung des Theatersaals wäre der Schulbetrieb laut Verwaltung erheblich beeinträchtigt worden. Im Laufe der Planungen hätten Kernbohrungen im Gebäude zudem ergeben, dass diese Variante nicht ohne Eingriffe in die Decke und Statik des Saals zu realisieren gewesen wäre. „Die Statik war anders, als sie hätte sein müssen“, sagt Hettwer. Der Umbau wiederum hätte eine monatelange Komplettschließung des Theatersaals zur Folge gehabt. Zusätzlich hätte die Schule die zehn Unterrichtsräume im ersten Obergeschoss über die gesamte Bauzeit nicht nutzen können, heißt es von der Verwaltung – eine neue Containeranlage wäre nötig geworden.

Stadtbaurat Hettwer betrachtet deshalb die neue Variante nicht nur als sinnvoller, sondern auch als wirtschaftlicher. Im Zusammenhang mit einem Neubau der Sporthalle könnten Vorteile entstehen, die es bei zwei Sanierungen nicht gebe. Auch bei der Turnhalle lautet die Begründung ähnlich: Eine Sanierung im laufenden Schulbetrieb „würde zu einem Totalausfall des dort stattfinden Unterrichts führen, und zwar nahezu für die gesamte Bauzeit“. Derzeit gebe es in Langenhagen keine Möglichkeit, dieses Defizit an Räumen zu kompensieren.

Rat stimmt den Plänen zu – Schule bekommt zwei neue Gebäude

Der Rat der Stadt hat den Plänen von Hettwer in seiner letzten Sitzung mehrheitlich zugestimmt. Die Pläne zur Aufstockung des Theatersaals sind damit eingestampft, stattdessen gibt es zwei neue Gebäude. Zweifel gab es von einigen Politikern jedoch am Argument der Wirtschaftlichkeit, da dem Rat keine genauen Zahlen vorgelegt wurden oder die alte und neue Variante gegeneinander abgewogen wurde.

Im Theatersaal gibt es derzeit wegen der Corona-Pandemie kaum Veranstaltungen, eine baubedingte Schließung kommt nun aber nicht noch hinzu. Quelle: Sebastian Stein

Wie genau die neue Mensa und die neue Sporthalle nun auf dem Gelände gebaut werden sollen, ist derweil noch unklar. Derzeit kursieren fünf Varianten für die Anordnung der Gebäude. Unabhängig davon sollen Ende August – kurz vor Ende der Sommerferien – die Arbeiten an dem in Holzleichtbauweise gebauten neuen Stockwerk für die Klassenräume abgeschlossen sein. Die Schüler ziehen dann dort ein, während die Container auf dem Sportplatz stehen bleiben. Hier soll vorübergehend die Mensa einziehen, die derzeit provisorisch in der Turnhalle untergebracht ist.

Von Sebastian Stein