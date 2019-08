Langenhagen

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die am Freitag im City Center Langenhagen auf Beutezug gegangen sind. Nach Auskunft einer Sprecherin des Kommissariats waren die Täter zwischen 13.45 und 14.40 Uhr in drei Geschäften unterwegs und entwendeten dabei Tablets sowie Smartphones im Wert von 1900 Euro.

Die beiden als dunkelhäutig beschriebenen und elegant gekleideten Männer gingen in allen Fällen mit der gleichen Masche vor. Einer lenkte die Angestellten ab, der andere griff zu und verstaute die Beute in einer mitgeführten Aktentasche. „Aufgrund der übereinstimmenden Beschreibung ist davon auszugehen, dass die drei Taten von den identischen Männern begangen wurden“, teilte die Polizeisprecherin am Sonntag mit.

Ladendiebe gehen elegant gekleidet auf Beutezug

Die Diebe sind beide zwischen 1,80 bis 1,85 Meter groß. Einer war mit einer hellen Schiebermütze, einem dunklen Sakko sowie einer hellen rosafarbenen Hose bekleidet. Zudem trug er ein helles Polo-Shirt oder Hemd. Der zweite Mann trug ein braun-kariertes Sakko, eine dunkle Hose sowie hellbraune Schuhe. Auch er war mit einem hellen Polo-Shirt oder Hemd bekleidet.

Hinweise erbittet das Kommissariat, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke