Langenhagen

Mit zwei Dosen Jim Beam wollte ein 42-Jähriger am Sonntag gegen 17 Uhr das Ladengeschäft eines Pizzabringdienstes am Reuterdamm verlassen – ohne jedoch die dafür nötigen 7 Euro zu bezahlen. Der 52-jährige Ladenbesitzer bemerkte den Diebstahlversuch rechtzeitig und hielt den Mann fest. Angeblich hat der 52-Jährige den gescheiterten Ladendieb dabei geohrfeigt. Die eintreffende Polizei beruhigte die Situation und nahm die Personalien des 42-Jährigen auf. In Langenhagen ist dies der zweite (versuchte) Whiskey-Diebstahl innerhalb weniger Tage. Bereits am Donnerstag war ein 58-Jähriger beim Versuch, aus einem Supermarkt Whiskey-Flaschen zu stehlen, erwischt worden.

Aktuelle Polizeinachrichten Alle Polizei- und Feuerwehrnachrichten aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Rebekka Neander