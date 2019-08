Langenhagen

Auch in diesem Jahr bietet der Leichtathletikclub (LAC) Langenhagen die Herbstaktion Langenhagen läuft an. Trainer und Betreuern des Vereins unterstützen Laufanfänger, Ambitionierte und Quereinsteiger nach Angaben der Organisatoren bei der Vorbereitung zur Teilnahme am Hermann-Löns-Park-Lauf am 10. November.

Die Vorbereitungsgruppe startet am Freitag, 13. September, mit dem Hallentraining. Dort stehen unter anderem das Lauf-Abc sowie Koordinations- und Athletikeinheiten auf dem Plan. Der LAC bietet eine Betreuung für die Vorbereitung auf die Laufstrecken über fünf und zehn Kilometer sowie die Fünf-Kilometer-Walkingstrecke an.

Die Teilnehmer erhalten nach dem Auftakt einen achtwöchigen Trainingsplan. Zudem treffen sich die Läufer jeden Freitag um 19 Uhr zum gemeinsamen Training in der Peko-Halle. Wer bei der Aktion dabei ist, läuft zudem bis zu der Veranstaltung jeden Sonntag um 10 Uhr gemeinsam mit der Gruppe. Das Angebot umfasst zudem die Teilnahme am Vereinstraining – jeden Dienstag und Donnerstag um 18.20 Uhr – bis Ende des Jahres sowie einen Startplatz beim Hermann-Löns-Park-Lauf. Die Teilnahme an der Vorbereitungsgruppe kostet 45 Euro pro Person.

Der Start beim Hermann-Löns-Park-Lauf ist nicht verpflichtend. Dem Veranstalter zufolge verspricht die Aktion aber einen erfolgreichen Einstieg in den gesundheitsfördernden Ausdauersport.

Weitere Informationen erhalten Interessierte im Internet auf www.langenhagen-läuft.de. Dort ist auch eine Anmeldung möglich. Die Trainingszeiten können sich laut den Organisatoren eventuell noch ändern.

Von Valerie Kruse