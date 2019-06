Langenhagen

Es ist ein blöder Witz, der derzeit durch die sozialen Medien geistert: Vater bittet Kind um Anreichung des Brockhaus. Kind gibt sein Smartphone. Wer schlägt schon noch im Lexikon nach?! Nun gut. Am Ende ist die Fliege tot und das Smartphone Schrott.

Welches Potenzial steckt in einem Objekt? Wann wird ein – eigentlich harmloser – Gegenstand zur Waffe? Wann zur Provokation? Um diese buchstäbliche Auseinandersetzung mit den Dingen, die uns alltäglich umgeben, dreht sich die aktuelle Ausstellung im Kunstverein Langenhagen an der Walsroder Straße. Ihr Titel „Art. 132-75“ lehnt sich die entsprechenden Paragraphen des französischen Strafgesetzbuches an, in denen definiert ist, wann ein Objekt zur Waffe wird und der entsprechende Gebrauch strafbar wird.

Der Kunstverein begleitet diese Ausstellung, die nur noch bis zum 16. Juni in den Räumen an der Walsroder Straße zu sehen ist, mit einer Reihe von Veranstaltungen. Darunter die von der neuen Geschäftsführerin Noor Mertens eingeführten Einladungsreihe „Naheliegende Berufe“. Weil es beim Gebrauch von Waffen oft auch um den zeitgleichen oder zuvorigen Konsum von Drogen geht, ist am Donnerstag die Drogenberaterin Kirsten Dehnhardt Gast des Kunstvereins. Beginn ist um 19 Uhr. Nach einer Impulsführung durch die Ausstellung und einer kurzen Vorstellung ihrer Arbeit geht es im Gespräch um Drogen- und Suchtberatung, damit verbundene Widerstände sowie Prävention in der heutigen Zeit. Der Eintritt ist frei.

Woolf und Fitzgerald im Leseclub

Als nächste Veranstaltung plant der Kunstverein ein Treffen des Leseclubs für Montag, 17. Juni, 19 Uhr. Es geht um die Autoren Virginia Woolf und F. Scott Fitzgerald. Gelesen werden zwei kurze Texte: „Feste Gegenstände“ von Virginia Woolf, in denen die Beziehung zwischen Mensch und Objekten im Mittelpunkt steht und der in der aktuellen Ausstellung eine wichtige Rolle spielt. Daneben steht F. Scott Fitzgeralds Kurztext „Der Knacks“, ein autobiographischer Essay. Er gilt als das wichtigste Dokument der Lebenskrise Fitzgeralds, die schließlich zu seinem alkoholbedingten Tod mit 44 Jahren führte. Der Eintritt ist frei. Wer den Text „Feste Gegenstände“ zuvor per E-Mail geschickt bekommen möchte, kann darum unter mail@kunstverein-langenhagen.de bitten.

Von Rebekka Neander