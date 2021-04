Godshorn

Nach dieser gelungenen Premiere muss es einfach eine Fortsetzung geben: Im vergangenen Sommer hatte der Kulturring Godshorn ein Open-Air-Festival ausgerichtet. An mehreren Abenden standen Kleinkünstler auf einer provisorischen Bühne, die Resonanz des Publikums war enorm. „Es war ein Riesenerfolg. Viele Leute haben uns gesagt, dass wir das wieder machen sollen“, sagt Detlef Euscher.

Den letzten Anstoß erhielt der Kulturring-Vorsitzende durch die Nachricht eines Künstlers. „Sascha Korf hat mich im Januar angeschrieben und zu einem erneuten Open-Air-Festival ermuntert.“ Korf ist schon seit rund zehn Jahren immer wieder zu Gast bei Veranstaltungen des Kulturrings Godshorn und hat sich durch seine Shows den Status eines Publikumslieblings erarbeitet. Und sein Wort findet offenbar auch beim Kulturring-Chef Gehör. Nach internen Beratungen im Vorstand trieb der Verein schließlich die Planungen voran: Von Freitag, 23. Juli, bis Sonntag, 8. August, soll es nun ein buntes Programm geben.

Lesen Sie auch: So war der Auftakt des Open-Air-Festivals 2020

Viele Künstler sind schon gebucht für den Sommer

Nicht nur Korf ist optimistisch. „Man hat den Künstlern angemerkt, dass sie positiv in die Zeit von Juli bis September schauen“, berichtet Euscher. Daraus ergab sich, dass es nicht einfach war, noch freie Künstler für die Sommersaison zu finden und zu buchen.

Das Programm stand dann irgendwann doch – Bühne und Technik jedoch noch nicht, dafür musste der Kulturring erfinderisch sein. Die Bühne des Vorjahres – eine Lastwagen-Wechselbrücke der Böhm Güterverkehrs GmbH – steht nicht mehr zu Verfügung. „In Godshorn gibt es viele Speditionen. Wir haben überall angerufen, sind aber nirgendwo fündig geworden“, sagt Wolfgang Biewendt, stellvertretender Vorsitzender des Kulturrings. Nun behilft sich der Verein im Baukastenprinzip: Er erhält das Bühnendach von einer Firma aus Lehrte, die Bühne selbst kommt von der Godshorner Kirchengemeinde Zum Guten Hirten.

Doch in der Vorbereitung folgte die nächste Hiobsbotschaft. „Dann haben wir erfahren, dass unser Techniker zur Zeit unseres Festivals im Urlaub ist“, berichtet Biewendt. Aber für den Kulturring Godshorn, der seit Jahren Veranstaltungen organisiert, sind solche Probleme nur Herausforderungen. Als Ersatz für Felix Sendrowski steht nun Oliver Wild bereit, der in Langenhagen nicht nur bei der Mimuse seit langer Zeit für den richtigen Ton sorgt. „Und Olli macht das zu unserer Freude sogar unentgeltlich“, sagt Euscher.

Wie im Vorjahr wird der Kulturring sein Festival unter den geltenden Corona-Bedingungen mit einem Hygienekonzept ausrichten. Der Kartenkauf ist nur online möglich. Auf der Vereinshomepage www.kulturring-godshorn.de wird es ab 1. Mai Bestellformulare für die verschiedenen Veranstaltungen geben, die Tickets müssen personalisiert sein. Der Kulturring kann dann je nach Haushalten zusammenhängende Sitzplätze bereitstellen. Bis zu 200 Plätze stehen jeweils zur Verfügung. Die Tickets kosten 20 Euro pro Veranstaltung. Das Geld muss vorab überwiesen werden, die Karten liegen dann am Eingang bereit. Sollte ein Auftritt wegen schlechten Wetters ausfallen, gibt es das Geld zurück. Getränke werden an den Platz gebracht.

„Im Vorjahr hatten wir Glück, alle Spieltage konnten stattfinden“, erinnert sich Biewendt. Auch deswegen musste es 2021 einfach eine Fortsetzung des Freiluft-Festivals geben. Und vielleicht ist ja auch bald auch wieder Indoor-Kleinkunst möglich. „Wir hoffen, dass wir ab September wieder im Dorfgemeinschaftshaus spielen können“, sagt Euscher. Geplant sind dann Auftritte von Werner Momsen (18. September), Die Herkuleskeule (8. Oktober) und Tenöre4you (17. Dezember).

Das ist das Programm

Insgesamt sechs Spieltage stehen während des Open-Air-Festivals von Freitag, 23. Juli, bis Sonntag, 8. August, auf dem Programm. Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr auf dem Außengelände des Dorfgemeinschaftshauses Godshorn am Spielplatzweg.

Am 25. Juli zeigt Muzarella ihre Music-Puppet-Show mit ihrem Programm „Bauchgesänge und andere Ungereimtheiten“. Am 29. Juli sowie 8. August lautet das Motto des Abends jeweils „Sascha Korf & Friends“. Dabei bringt Korf prominente männliche (29. Juli) und weibliche (8. August) Verstärkung mit. Am 2. August ist Ausbilder Schmidt mit „Die Lusche im Mann“ zu Gast. „Ehepaare kommen in den Himmel – in der Hölle waren sie schon“, heißt es am 5. August beim Auftritt von Stephan Bauer.

Der Auftakt des Open-Air-Festivals bleibt einer Person vorbehalten, die als Autor für diese Zeitung schreibt: Stephan Hartung tritt am Freitag, 23. Juli, mit seinem Programm „Es gilt das versprochene Wort“ auf. Hartung ist in Godshorn aufgewachsen, hat also gewissermaßen ein Heimspiel.

Sven Warnecke und Stephan Hartung