Langenhagen

Das Duo DeAvi gastiert am Sonntag, 1. November, ab 10 Uhr im Gottesdienst in der Elisabethkirche. Die Predigt hält Vikarin Almut Wenck.

Das Duo DeAvi bilden die beiden Musikerinnen Olga und Xenia Debrere, die am Akkordeon und an der Geige im Gotteshaus an der Walsrode Straße zu hören sein werden. Xenia Debrere ist unter anderem bei Musical-Produktionen aktiv und zugleich Mitglied im von ihr mitbegründeten Trio Milonga, das schon viele Konzerte in Deutschland gegeben hatte. Olga Debrere ist in der Flughafenstadt wohlbekannt: Sie leitet das Jugend- und Hauptorchesters beim Verein Langenhagener Akkordeonfreunde.

Von Katerina Jarolim-Vormeier