Langenhagen

Die Verantwortlichen in Stadt und Betriebsausschuss Bad haben mit der Wiedereröffnung der Wasserwelt im Sinne der Bürger gehandelt. Vor allem jener Langenhagener, die wegen der Corona-Beschränkungen auf Reisen verzichteten und als Familien Urlaub auf „Balkonien“ gemacht haben. Sie konnten unter strengen Auflagen dort wenigstens den Sprung ins abkühlende Wasser wagen.

Obwohl zunächst im Fachausschuss mehrheitliche Einigkeit zu diesem Schritt bestand – der Rat konnte für den Neustart zum 1. Juli gar nicht mehr ins Boot geholt werden – regte sich nach dem Neustart massive Kritik an den Entscheidern. Doch von wem stammt diese Kritik? Von einigen wenigen Ratsmitgliedern mit relativ wenig Stimmgewalt. Ist die Kritik nun Ausfluss der gekränkten Eitelkeiten? Oder doch schon der früh eingeleitete Bürgermeisterwahlkampf? Beides wird richtig sein.

Anzeige

Oder sind es doch die dadurch entstehenden Mehrkosten – auch wegen der derzeit nur wenigen erlaubten Besucher dort? Dabei dürfte eigentlich allen klar sein, jedes öffentliche Bad ist defizitär. Es wird von kommunalen Zuschüssen getragen, um den Bürgern eben etwas zu bieten – z um Wohle aller. Doch das ist nicht selbstverständlich, wie die Stadt Burgwedel vorgemacht hat. Sie hat das öffentliche Freibad in Großburgwedel wegen befürchteter Corona-Mehrkosten in diesem Sommer gar nicht erst geöffnet. Sehr zum Unwillen der Bürger dort. Also Langenhagen: alles richtig gemacht. Chapeau!

Von Sven Warnecke