Langenhagen

Surreale und urkomische Performance: Habbe & Meik bieten eine Clownerie, die bei den Zuschauern Tränen vor Lachen verursachen dürften. Leicht deformiert und mit dem stets gleichen grotesken Gesichtsausdruck starren die beiden Maskierten ins Publikum. Sie sprechen kein einziges Wort. Mit ihrer bunten, lustigen Kostümierung verziehen die beiden auf der Bühne keine Miene.

Mit einfachen Requisiten entfaltet das quirlige Mimen-Duo die unterschiedlichsten Charaktere. Ohne Worte werden dabei menschliche Schwächen und Alltagssituationen in bühnengerechte Sketche verarbeitet. Ihr Programm ist rührend und mit zahlreichen witzigen Details gespickt.

Duo kreiert irrwitzige Szenen

Ihre Komik ohne Worte drücken sie mit einer ausdrucksstarken Körpersprache aus. Habbe & Meik brillieren auch mit einem perfektem Timing und virtuosen Musikeinlagen – und das Duo kreiert irrwitzige Szenen, die das Publikum faszinieren soll. Hinter den Masken aus Schaumstoff verbergen sich die diplomierten Pantomimen Hartmut Ehrenfeld und Michael Aufenfehn. Bereits seit den 1980er Jahren standen sie auf diversen Bühnen Europas. Mit ihrer einzigartigen Kunstform gewannen sie bereits zahlreiche internationale Preise. Im vergangenen Jahr zuletzt auch den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg.

Habbe tritt auch als Solist auf. So manch ein Zuschauer erinnert sich möglicherweise an seinen Auftritt als Boris Bronski im Sommer beim Kleinen Fest im großen Garten in den Herrenhäuser Gärten in Hannover. Auch zu zweit ist ihr Spiel authentisch, glaubwürdig und höchst unterhaltsam, heißt es in den Kritiken. Das Duo sei in der Lage, Menschen und Situationen subtil und treffend zu beschreiben und zu charakterisieren. Das Künstlerduo tritt in der Mimuse am Sonnabend, 26. Oktober, ab 20 Uhr im Theatersaal an der Rathenaustraße 14 auf.

Karten kosten zwischen 18 und 22 Euro zuzüglich einer Vorverkaufsgebühr in den HAZ/NP-Geschäftsstellen sowie im Internet auf www.haz.de/tickets und www.neuepresse. de/tickets. Außerdem sind Karten unter Telefon (0511) 12123333 erhältlich. Die Abendkasse öffnet am Veranstaltungstag jeweils um 19 Uhr – und ist bereits ab 18 Uhr unter Telefon (0511) 7269515 im Theatersaal erreichbar. Karten für Rollstuhlfahrer gibt es nur noch in den HAZ/NP-Geschäftsstellen sowie unter der Tickethotline.

Das könnte Sie auch interessieren:

So bereiten sich Künstler auf ihren Auftritt bei der Mimuse vor

Von Katerina Jarolim-Vormeier