„Schwer verrückt“: Komiker Markus Maria Profitlich gastiert bei Mimuse

Er gilt als ein Schwergewicht der deutschen Comedy und als launiger Schrank auf der Bühne: Markus Maria Profitlich stellt sein aktuelles Programm „Schwer verrückt“ am Sonnabend, 21. September, beim Kleinkunstfestival Mimuse im Theatersaal an der Rathenaustraße vor. In der neuen One-Man-Show zeigt „Mensch Markus“ seine unnachahmliche Mimik – ein Mix aus Trotzkindschmollen, Welpenblick und unzähligen Grimassen.

Leute befragen lieber eine App als den Arzt

Die Welt ist nach Angaben des Comedian total verrückt geworden: Eine Welt, in der man ohne Hochschulstudium kein Busticket mehr ziehen kann, während anderswo per Twitter Politik gemacht wird. Auch Beziehungsgespräche ohne Therapeut sind undenkbar, aber wenn der Kreislauf Probleme bereitet, befragen die Leute lieber eine App als den Arzt, so die Beobachtungen von Profitlich. Kein Wunder also, dass die Menschen sich immer häufiger fragen: Leben wir eigentlich in einer gigantischen Irrenanstalt und wenn ja – wann kommen die Medikamente?

Komiker präsentiert wirksamste Glückspille

Der Vollblutkomiker Markus Maria Profitlich mache endlich Schluss mit dieser Unsicherheit, kündigen die Organisatoren an. In seinem brandneuen Soloprogramm präsentiert er die wirksamste Glückspille der Welt: nämlich sich selbst. Mit treffsicherer Komik entlarve der launige Schrank den alltäglichen Irrsinn und gebe wertvolle Tipps im Umgang mit den eigenen Marotten, heißt es in der Ankündigung. Und er beantwortet auf seine unnachahmliche Art unter Einsatz seines ganzen Körpers die Frage aller Fragen: Wie verrückt muss man selber sein, um den galoppierenden Wahnsinn um sich herum zu überstehen?

Sein Programm verspricht zwei Stunden lang hochkonzentriertes Balsam für die Seele – garantiert rezeptfrei und fast ohne Nebenwirkungen. Starken Lachmuskelkater müssten die Besucher möglicherweise in Kauf nehmen, heißt es in der Ankündigung.

Hier gibt es die Tickets

Die Mimuse-Vorstellung beginnt um 20 Uhr im Theatersaal Langenhagen an der Rathenaustraße 14. Karten kosten zwischen 21 bis 24 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Die Tickets gibt es in den HAZ/NP-Geschäftsstellen sowie im Internet auf www.haz.de/tickets und www.neuepresse.de/tickets. Die Abendkasse öffnet am Veranstaltungstag jeweils um 19 Uhr. Sie ist dann ab 18 Uhr bereits unter Telefon (0511) 7269519 im Theatersaal erreichbar.

Von Katerina Jarolim-Vormeier