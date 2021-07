Langenhagen

Zum Aufbau am Mittwoch hingen noch dicke Regenwolken über der Mimuse-Bühne. Die Laune von Kleinkunstfestival-Programmleiterin Inga Herrmann kann das aber nicht trüben. „Es ist großartig, dass es endlich losgeht, wir freuen uns wahnsinnig. Und toll ist auch, dass wir mit der Mimuse mal wieder draußen sind.“

Der Startschuss 2021 erfolgt jetzt bei Freiluftveranstaltungen auf dem Gelände des Jugendtreffs Wiesenau, Fuhrenkamp 3–5. Dort bietet sich Platz für jeweils mindestens 200 Zuschauer. Einziges Manko: Die Zahl der Parkplätze ist sehr begrenzt. Am besten kommt man per Fahrrad oder Stadtbahn. Die Haltestelle Berliner Platz liegt keine fünf Gehminuten vom Jugendtreff entfernt.

Mimuse will gezielt Jüngere ansprechen

Zum Auftakt kommt am Donnerstag, 8. Juli, um 20 Uhr der Mimuse-Haus- und Hof-Kabarettist Matthias Brodowy nach Wiesenau. Gemeinsam mit ihm treten die Langenhagener GOP-Artistin Rosalie Held sowie Zauberer Jens Ohle unter dem Titel „Comedy meets Varieté“ auf.

Weiter geht es am Freitag, 9. Juli, ebenfalls um 20 Uhr mit einem komplett neuen Format. Mit Mimuse Now wollen die Organisatoren ein jüngeres Publikum ansprechen. Daher treten junge regionale und überregionale Künstlerinnen und Künstler auf. Auf der Open-Air-Bühne stehen an diesem Abend der durch die Fernsehsendung „The Voice of Germany“ bekannt gewordene hannoversche Singer-Songwriter Leon Braje, die Band John Winston Berta aus Hannover mit Pop- und Rock-Musik sowie die Freestyle-Fahrradartistin Lea Shaepe.

Die Bühne steht, die Macher freuen sich auf die Mimuse. Quelle: privat

Das Finale auf dem Gelände am Fuhrenkamp gestalten am Sonnabend, 10. Juli, ab 20 Uhr der hannoversche Swing- und Jazz-Sänger Juliano Rossi (alias Oliver Perau, Sänger der Band Terry Hoax) sowie der Comedian Heinz Gröning.

Gäste sollten Corona-Inzidenz im Blick behalten

Die einzige Unwägbarkeit zum Mimuse-Start neben dem Wetter bleibt jetzt die aktuelle Corona-Lage. Solange die Sieben-Tage-Inzidenz der Region Hannover laut Robert-Koch-Institut unter 10 bleibt, ist kein negativer Testnachweis oder Impfausweis erforderlich. Das Kleinkunstfestival-Team informiert darüber auch auf seiner Homepage unter www.mimuse.de. Liegt der Wert tagesaktuell hingegen über 10, ist ein solcher Nachweis notwendig – gern auch digital, aber ein Selbsttest reicht nicht aus. Die Datenerfassung vor Ort kann per Luca-App erfolgen, bis zum Platz ist eine Maske zu tragen.

Nur noch ein paar Scheinwerfer montieren, dann ist die Mimuse-Bühne komplett. Quelle: privat

Karten zu 10 Euro sind jeweils ab 19 Uhr an der Abendkasse erhältlich. Im Vorverkauf, unter anderem in der HAZ-/NP-Geschäftsstelle im CCL, kommen Gebühren hinzu. Zur Premiere der Mimuse Now am Freitag ist ein Freigetränk im Ticketpreis enthalten. Sollte eine Veranstaltung wegen schlechten Wetters abgesagt oder abgebrochen werden, werden die Ticketkosten erstattet.

Mimuse wandert weiter auf den Rathausinnenhof

Fortgesetzt wird das Mimuse-Programm mit zwei Veranstaltungen „Umsonst und draußen“ auf dem Rathausinnenhof in Langenhagen. Zu Gast sind am Sonnabend, 17. Juli, ab 20 Uhr die Comedians „La Signora“ Carmela de Feo und Hennes Bender, der Komik aus dem Ruhrpott präsentiert. Den Abschluss machen an gleicher Stelle am Sonnabend, 24. Juli, ebenfalls ab 20 Uhr Lothar Krist Swingin’ Four mit Swing, Jazz und Pop. Zudem zeigt das Duo Onkel Fisch politisches Kabarett.

Einlass ist an beiden Abenden ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die mindestens 50 Plätze werden an die zuerst erscheinenden Gäste vergeben, Reservierungen sind nicht möglich.

Von Frank Walter