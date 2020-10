Langenhagen

Das Lager ist voll, Kleidung quillt aus über hundert gelagerten Kartons. Und auf den Tischen beim Flohmarkt in der Johanniter-Kleiderkammer „ Nahtstelle“ können die Besucher unter den Stapeln von Kinder- und Erwachsenenkleidung weit mehr finden, als sie benötigen. Aber die Nachfrage beim ersten Herbstflohmarkt in der Fahrzeughalle der Johanniter-Dienststelle Am Pferdemarkt 84 ist an diesem Sonnabend überschaubar.

25 Ehrenamtliche stehen bereit, bauen ab 8 Uhr die Stände auf und verlassen die Halle erst gegen Abend nach Abbau und Reinigung, wenn wieder das Katastrophenteam der Johanniter-Unfallhilfe einzieht. Die Aktiven haben sich, so das erste Resümee mittags, „mehr erhofft“, gesteht die „ Nahtstelle“-Koordinatorin Jennifer Rihm freimütig. Etwa 30 Besucher hat sie dann am Ende des Tages gezählt – rund 300 Euro Spenden kommen zusammen.

Anzeige

In über 100 Kartons lagert weitere Kinder- und Erwachsenennbekleidung, zeigt Jennifer Rihm. Quelle: Ursula Kallenbach

Langenhagener spenden sehr viel – Kammer muss das Lager leeren

Die Spendenbereitschaft der Langenhagener ist immens hoch – daher muss die Kleiderkammer das Lager leeren. „Wir können derzeit gar nicht so viele Sachen an Bedürftige weitergeben. In Corona-Zeiten haben noch dazu viele Menschen ihre Schränke aussortiert“, verdeutlicht Rihm. Das Angebot übersteige die Nachfrage weit. Über ihre bewährten ehrenamtlichen Verteilwege hinaus, etwa an Geflüchtete und Obdachlose, hat die Kleiderkammer daher diesmal die Zielgruppe geöffnet: Gegen eine Spende könne, wer immer den Weg in die Halle finde, Secondhandkleidung und -schuhe für Herbst und Winter mitnehmen.

Nicht so leicht zu finden ist der Weg zu den Johannitern Am Pferdemarkt 84. Quelle: Ursula Kallenbach

Und zur Kleiderkammer geht es von hier noch einmal um die Ecke. Quelle: Ursula Kallenbach

Problem: „ Nahtstelle “ liegt etwas versteckt

Aber genau dieser Weg sei eben auch ein Problem, verdeutlicht Johanniter-Sprecherin Sylke Heun. „Die Kleiderkammer wurde 2015 als Notbehelf in der Flüchtlingskrise eingerichtet“, sagt sie. Aber der Standort liegt im Bereich Am Pferdemarkt inmitten von Gewerbe. „Man muss hier auch herfinden“, sagt Heun. Im Sommer 2021 wird der Nordhannoversche Ortsverein der Johanniter in Langenhagen dann in die frühere Eishalle an der Brüsseler Straße umziehen. Der Landesverband Niedersachsen/ Bremen der Johanniter hat Halle und Gelände für einen von der Ratsmehrheit politisch gewollten symbolischen Preis von einem Euro erworben.

Umzug in die Eishalle wird vorbereitet

„Wir hoffen dort auch auf eine bessere Bekanntheit unserer Arbeit“, verdeutlicht die Johanniter-Sprecherin. Für den Umzug in die Eishalle gebe es außer der Ansage Sommer 2021 keinen genauen Termin. „Die Planung läuft, aber es gibt keinen exakten Zeitplan.“ Immerhin: Zuerst werden an diesem Montag die Kühlanlagen abgebaut. „Die Vorfreude ist da“, sagt Heun. „Wir sehen, dass wir da Raum haben. Stillstand ist jetzt nicht.“

Eishalle bietet mehr Platz für Kleiderkammer

Die Koordinatorin der „ Nahtstelle“ freut sich unter anderem auf einen größeren Waschraum. Bisher gibt es in der Johanniter-Dienststelle eine Zehn-Kilo-Waschmaschine und einen Trockner, um gebraucht angelieferte Sachen nachzubehandeln. Mehr Raum wird es voraussichtlich auch für eine Textilwerkstatt geben, die notwendig ist, aber noch in den Kinderschuhen steckt. „Wir benötigen Platz und Nähmaschinen“, erklärt Jennifer Rihm. „Ehrenamtliche Frauen reparieren und ändern Textilien oder gestalten daraus gern Neues. Dabei tauschen sie sich aus und lernen voneinander.“ Acht Frauen sind aktuell dabei. Sie treffen sich in Abständen im Johanniter-Büro.

Wegen der Corona-Infektionsgefahr bleiben die Spielsachen bei diesem Flohmarkt verpackt in Jennifer Rihms Büro stehen. Quelle: Ursula Kallenbach

„ Nahtstelle “ kann auch Geld gebrauchen

Spenden und die kleinen Erlöse aus Kleidungsverkäufen müssen bei den Johannitern zu einer Menge Kosten beitragen. „Die Ehrenamtlichen benötigen Dienstkleidung und Masken, Räume, Heizung, Regale und Kästen“, verdeutlicht Rihm. Hinzu kommen Miet-, Betriebs- und Versicherungskosten.

Der Umzug der Johanniter-Dienststelle 2021 bietet die nächste Gelegenheit, für einen guten Zweck auszumisten. Alles, was übrig ist, können sich die Langenhagener dann zum Preis von 2 Euro pro Teil bei Erwachsenenkleidung, einem Euro für Kinderkleidung oder 5 Euro für Jacken abholen. Die Einnahmen kommen komplett der Arbeit der Ehrenamtlichen in der Kleiderkammer zugute. Die mit vielen anderen Einrichtungen für Hilfsbedürftige vernetzte „ Nahtstelle“ benötigt außer Sachspenden auch finanzielle Förderung, um weiter bestehen zu können.

Von Ursula Kallenbach