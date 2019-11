Langenhagen

Die Kleiderkammer Nahtstelle der Johanniter in Langenhagen nimmt derzeit keine Kleidungs-Spenden an. „Die Spendenbereitschaft der Bürger ist so groß, dass wir dem momentan nicht Herr werden“, sagt Nahtstellen-Koordinatorin Jennifer Rihm. Deshalb verhängt die Koordinatorin bis Ende des Jahres einen Annahmestopp.

Ausnahmen bilden Spenden für den Johanniter-Kältebus, der Obdachlose mit Essen und Kleidung versorgt. Hier ist der Bedarf groß an warmen Socken und wasserfesten Schuhen, warmer Kleidung sowie Wolldecken und Schlafsäcken. Auch Pakete für die Johanniter-Weihnachtstrucker werden in der Nahtstelle angenommen. Derzeit sammeln die Johanniter Hilfspakete, die während der Weihnachtstage an Bedürftige in osteuropäischen Ländern verteilt werden. Bis zum 16. Dezember können die Pakete an den Johanniter-Standorten abgegeben werden. Informationen zu den Weihnachtstruckern erhalten Interessierte im Internet auf www.johanniter-weihnachtstrucker.de.

Von Julia Gödde-Polley