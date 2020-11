Nach der Rückkehr aus dem Wechselmodell haben die Kinder an der Adolf-Reichwein-Schule in Langenhagen genauso wenig Präsenzunterricht wie vorher. Weil sich in sechs Klassenzimmern die Fenster nur kippen lassen, sind die Räume für den Unterricht gesperrt. Neu ist das Problem nicht, die Eltern sind sauer.