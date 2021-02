Langenhagen

Nach sechs Monaten ist es durchaus üblich, ein erstes Fazit zu ziehen. „Mir geht es super. Ich bin hier sehr herzlich aufgenommen worden. Das Team hat mich ohne Skepsis beäugt“, sagt Marco Back. Er ist Leiter der Kindertagesstätte der Emmaus-Kirchengemeinde. Mit diesen Worten dankt er auch seinen 16 Mitarbeitern. In der kirchlichen Einrichtung in Wiesenau begann im vergangenen August auf Leitungsebene eine neue Zeitrechnung – auch wegen der männlichen Besetzung, die jedoch im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen nicht ungewöhnlich ist, wie Kirchenkreis-Sprecherin Andrea Hesse verdeutlicht.

Mit einem Augenzwinkern, aber auch mit Respekt blickt Back sechs Monate zurück. „Ich war eingeschüchtert und beeindruckt, welche Arbeit hier vorab geleistet worden war. Außerdem wusste ich, dass ich in große Fußstapfen trete.“ Der Hannoveraner übernahm die Nachfolge von Martina Schreiber, die in der Einrichtung 38 Jahre lang tätig war – davon zehn als Leiterin. „Fast 40 Jahre herrschte hier eine Konstanz, bevor jemand neu von außen kommt“, sagt Back.

„Ratz und Rübe“ gab es als Namen schon

Jemand von außen war er zwar, jedoch erfahren als Geschäftsführer. Back war in seinem hannoverschen Heimatstadtteil List zunächst für elf Jahre in einem Führungstrio im Kindergarten der Markus-Kirchengemeinde tätig. Es folgten elf Jahre als Chef von Hubertus 4, einer aus einer Elterninitiative hervorgegangenen Kindertagesstätte – die eigentlich „Ratz und Rübe“ heißen sollte. „Weil ich großer Fan der Rappelkiste bin. Aber der Name war in Hannover schon vergeben, also haben wir uns nach Straße und Hausnummer benannt“, erzählt Back.

Irgendwann wollte er dann noch etwas Neues machen, sagt Back, der zusätzlich zur Führungsposition bei Hubertus 4 auch als Erzieher im Einsatz war. „Ich bin Ende 40. Da überlegt man sich, wie lange man noch auf dem Boden rumkrabbeln will“, sagt der 48-Jährige. Die Kita in Hannover verließ er nach eigenen Angaben mit einem weinenden und einem lachenden Auge. „Hubertus 4 war gut aufgestellt und gefestigt. Und auf eine neue Herausforderung habe ich mich gefreut – zumal es die Chance war, endlich mal aus der List wegzukommen.“

Im Büro von Marco Back befindet sich nicht nur eine Gitarre, sondern es gibt auch viele Anregungen für eine Verschönerung des Außengeländes. Quelle: Stephan Hartung

Großes Außengelände soll neu gestaltet werden

Nach Wiesenau fährt Back nach eigenem Bekunden am liebsten mit dem Fahrrad. „Siebeneinhalb Kilometer, teilweise am Kanal entlang, eine schöne Strecke“, sagt er. Dort ist nun alles etwas größer mit Hort und Krippe sowie drei Kindergartengruppen. Wegen der fünf Gruppen ist er als Leitung automatisch für den Job im Büro freigestellt. Und dort entwickelt er unter anderem seine Ideen für die Neugestaltung des Außengeländes. Das beweist eine bunte Collage mit Fotos, die er auf einem Flipchart aufgehängt hat.

„Unser Außengelände ist groß, es bietet viele Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel keinen Wasser-Matsch-Bereich – für eine Kita ist das eigentlich undenkbar“, sagt der zweifache Familienvater und denkt auch an einen sogenannten Niedrigseil-Garten. Die Kinder können jeweils ihre Ideen einbringen – so auch beim vor wenigen Wochen eröffneten Kombi-Turm mit Rutsche, dessen Anschaffung noch Vorgängerin Schreiber in die Wege leitete. Außerdem ist eine Teilnahme am Projekt „Ackerkita“ geplant. Die Jungen und Mädchen können dabei unter Aufsicht und dank finanzieller Förderungen ihren eigenen Gemüseacker auf rund 60 Quadratmeter Fläche bewirtschaften.

Auf dem Gelände ist viel Platz – das soll genutzt werden. Quelle: Stephan Hartung

Singen ist für den neuen Leiter wichtig

Bereits umgesetzt hat Back einige Vorhaben im Innenbereich: neue Bettwäsche-Garnituren für die Krippe, neues Spielzeug für die Kita, zusätzliche Materialschränke für das Personal und die Umwandlung eines bisher ungenutzten Abstellraums in ein zusätzliches Bad. Und der Leiter hat noch weitere Ideen. „Wir haben einen eher lieblosen Raum, in den ich gern eine Kinderküche integrieren möchte. Dann können die Erzieher mit den Kindern in Kleingruppen kochen.

Das war es aber mit den neuen Ideen? Mitnichten! Im Büro des gelernten Erziehers, der eine Zusatzqualifikation eines Fachwirts für die Leitung von Kindergärten besitzt, lehnt eine Gitarre an der Wand. „Einmal pro Woche möchte ich gern in die Gruppen gehen und mit ihnen singen“, sagt Back und denkt an die Zeit nach Corona. „In meinen vorherigen Einrichtungen gab es einen Kinderchor, das würde ich hier auch gern machen“, sagt Back, der früher als Gitarrist in einer Band gespielt hat. „Aber irgendwann haben Bassist und Schlagzeuger aufgehört. Ersatz war schwer zu finden“, erinnert er sich an das Ende der Musikgruppe und lacht.

Von Stephan Hartung