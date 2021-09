Engelbostel

Der „Back to Church“-Chor aus Engelbostel startet nach der coronabedingten Zwangspause wieder durch. Darauf macht Sprecher Holger Kiesé aufmerksam. Zu der nächsten Probe am Mittwoch, 22. September, sind alle eingeladen; die Lust haben, sich musikalisch zu engagieren. Die Schnupperprobe unter Anleitung des Musikpädagogen und Liedermachers Kiesé beginnt um 19.30 Uhr in der Martinskirche in Engelbostel, Kirchstraße.

Von Sven Warnecke