Godshorn

Videogottesdienste gibt es zu Weihnachten in vielen Kirchengemeinden. Interessierte können Heiligabend auch vorab gefilmte Krippenspiele abrufen. Die Kirchengemeinde Zum Guten Hirten in Godshorn geht – im buchstäblichen Sinne – einen anderen Weg: Sie bietet ein Krippenspiel zum Mitmachen an, das sich wie eine kleine Schnitzeljagd für die ganze Familie darstellt.

„ Pilgerwanderung durch Godshorn – Auf den Spuren von Maria und Josef“ ist die Aktion überschrieben. Die Idee dazu hatten die Organisatorinnen Maren Hartmann und Claudia Baumgart, beide in der Kirchengemeinde ehrenamtlich tätig, bereits im Sommer. Sie recherchierten viel im Internet, aber erst Ende Oktober entstand die Geschichte – in einer Nacht. „Ich konnte nicht schlafen. Dann bin ich aufgestanden und haben alles fertig geschrieben“, sagt Maren Hartmann und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Danach konnte ich wieder schlafen.“ Auf Basis dieser Nachtschicht begann das Duo im November mit der Planung und Vorbereitung.

Anzeige

Der Spaziergang endet an der Krippe

Alle Teilnehmer starten bei sich zu Hause. Innerhalb Godshorns gibt es vier Stationen, die zu Fuß gut erreichbar sind und nicht weit voneinander entfernt liegen. An einer befindet sich beispielsweise eine Steuerliste des Kaisers Augustus, an der sich die Teilnehmer (mit eigenem Kugelschreiber) eintragen sollen. An einer anderen Station könnte sich eine Unterkunft für die körperlich schwache Maria finden. Zum Abschluss entdecken die Teilnehmer die liebevoll gestaltete Krippe an einem überraschenden Ort, an dem sich auch Hirten und Schafe befinden. Mehr wollen Baumgart und Hartmann nicht verraten, schließlich soll der Familienspaziergang zu Weihnachten auch etwas Spannung bieten.

„Es wird alles sehr einfach gehalten, passend zu den Personen Maria und Josef“, sagt Baumgart. Die Pilgerwanderung, die sich als etwa 30-minütiger Spaziergang hervorragend für Familien eignet, ist Heiligabend von 14 bis 16 Uhr möglich. Interessierte können sich die Anleitung zum Krippenspiel im Internet auf www.zum-guten-hirten.de herunterladen. 200 Exemplare liegen zudem vor dem Gemeindehaus aus.

Texte enthalten die Weihnachtsgeschichte

Die Anleitung enthält auch Zwischenpassagen mit der Weihnachtsgeschichte – ideal also für Familien, in denen eine Person während des Spaziergangs die Rolle des Erzählers übernehmen möchte. Zum Inhalt gehören aber auch moderne Anordnungen von Kaiser Augustus, der in der Corona-Zeit zur Einhaltung der nötigen Abstände aufruft und Umarmungen untersagt.

Seit 2009 führt die Kirchengemeinde Zum Guten Hirten stets ein Krippenspiel auf. Nach zehn Jahren war es nun – notgedrungen – Zeit für etwas Neues. „Wir haben bei den Krippenspielen immer viel Kamillentee getrunken. Das hat geholfen, wie auch jetzt bei der Vorbereitung der Pilgerwanderung“, sagt Hartmann und lacht. Aber egal ob Krippenspiel in der Kirche oder jetzt to go – die Vorfreude ist stets vorhanden. „Wir sind aufgeregt wie immer“, sagt Baumgart.

Von Stephan Hartung