Langenhagen

„Wir wollen alles tun, um zu helfen“, teilt Pastorin Bettina Praßler-Kröncke jetzt mit. Gemeint sind die Bemühungen zur Eingrenzung der Corona-Pandemie. Das sei auch einhellige Meinung des Kirchenvorstandes gewesen. Aus diesem Grund verzichtet die Elisabeth-Kirchengemeinde fortan auf Gottesdienste. Die Regelung gilt zunächst bis zum 31. Januar.

„Unter den gegebenen Umständen eines erneuten und noch verschärften Lockdowns in Deutschland aufgrund nach wie vor hoher Infektionszahlen entschied das Gremium, die Präsenz-Gottesdienste in der Elisabethkirche an den Sonntagen bis einschließlich 31. Januar auszusetzen“, heißt es von der Pastorin weiter.

Anzeige

Lesen Sie auch Elisabethgemeinde will mit Kulturleine Freude schenken

Die Kirche sei aber sonntags von 10 bis 11 Uhr für eine stille Andacht für Besucher geöffnet, begleitet von Mitgliedern des Pfarramtes. Vor der Kirche wird zudem an der bekannten Wäscheleine auch weiterhin das Angebot einer Predigt zum Mitnehmen gemacht.

Von Sven Warnecke