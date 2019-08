Langenhagen

Diesen kleinen Versprecher bei seiner Rede musste man Thomas Kelber zugestehen. „Und all diese Dinge lernt ihr hier an der RKS, äh, an der LIGS“, sagte der Schulleiter und lachte selbst über diesen kleinen Fauxpas. Kelber begrüßte im Theatersaal die neuen Schüler der fünften Klasse der Leibniz IGS Langenhag...