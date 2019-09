Godshorn

Ein 50-jähriger Radfahrer ist am Mittwochnachmittag auf der Straße Am Lienkamp gestürzt und hat sich leicht verletzt. Ein Achtjähriger, der ebenfalls mit dem Rad unterwegs war, hatte den entgegenkommenden Mann zuvor mit seiner Fahrweise „irritiert“, heißt es von Polizeisprecher Patrick Götze.

Seinen Angaben zufolge waren beide Radfahrer um 16.35 Uhr auf der Straße unterwegs. Der Junge fuhr auf der falschen Straßenseite. Der 50-Jährige bremste deshalb stark ab und stürzte zu Boden. Einen Zusammenstoß zwischen beiden Radlern hat es Götzes Angaben zufolge nicht gegeben.

Der Mann verletzte sich an der Schulter und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Polizisten übergaben das Kind in die Obhut seiner Mutter, die sich nach Auskunft des Sprechers in der Nähe aufhielt.

Von Julia Gödde-Polley