Katrin Beier trainiert Outdoor-Gruppen jetzt online für den guten Zweck

Langenhagen

Sie sind Sonnenkrieger, ein herabschauender Hund und eine Meerjungfrau. So lauten die Haltepositionen beim Yoga. Trainerin Katrin Beier leitet an, die Teilnehmer des Kurses machen es nach. Per Videoschalte sind alle miteinander verbunden. Das ist in diesen Tagen nicht ungewöhnlich – und doch haben die Kurse von Beier eine Besonderheit: Bei ihnen kommt Geld für einen guten Zweck zusammen.

Sonst Outdoorsport am Maschsee

Das Onlineangebot entwickelte Beier während der Corona-Zeit. Neben ihrem Hauptberuf bei einer Versicherung arbeitet sie als selbständige Fitnesstrainerin. Sie bietet in ihrer Heimatstadt auch Kurse in Fitnessstudios an, beispielsweise beim SC Langenhagen. Sie leitet aber auch Gruppen für Outdoor-Sport. Hierzu zählt Training für Hindernisläufe, aber auch Yoga am Maschsee. Die durch das Coronavirus erfolgte Zwangspause für solch sportliche Betätigungen brachte die 46-Jährige auf eine Idee. „Ich habe meine Schäfchen aufgerufen, mit mir online Sport zu machen.“ Was zunächst nur ein Test für maximal 14 Tage war, fand enorme Resonanz – die Kurse gehen inzwischen in die achte Woche.

Anzeige

Weitere NP+ Artikel

Trainerin und Kurs verabreden sich nun für feste Zeiten und schalten sich jeweils von zu Hause aus zu. Und das alles kostenlos. „Ich habe meinen Beruf und muss von den Kursen nicht leben. Jedoch ist die finanzielle Situation bei den Teilnehmenden unterschiedlich angespannt. Zudem leiden manche unter Kurzarbeit und benötigen den Sport auch aus psychischen Gründen“, sagt die Trainerin, die unter den Sportlern nur „ Kati“ genannt wird.

Spende für den guten Zweck

Sie steht drei Kursen vor, insgesamt sind darin 60 Personen aus der ganzen Region Hannover vertreten, vom Studierenden- bis zum Rentenalter ist alles dabei. Per E-Mail an kati@fitness-de-luxe.de sind Anmeldungen möglich. Die Fitnessfans sollen für die derzeit kostenlosen Kurse jedoch einen Betrag ihrer Wahl spenden. Unterm Strich kamen bislang rund 600 Euro zusammen. „Nach einer Abstimmung haben wir uns für die Einrichtung Moki in Hannover entschieden“, sagt Kati Beier. Moki, das ist das Mobile Kinder- und Jugendhospiz im Stadtteil Ahlem.

Bleibt natürlich die Frage zu klären: Wie viele Wochen setzen sich die Onlinekurse noch fort? „Natürlich wollen wir schnellstmöglich nach draußen. Beim SCL finden die Kurse auch schon wieder auf dem Sportplatz statt“, sagt Beier. Im Mai werden die Kurse noch per Video ablaufen. „Aber ich hoffe, dass es ab Juni wieder ein Outdoorsport wird.“ Denn Spaß haben die Teilnehmer zwar schon jetzt – als stolzer Sonnenkrieger am Maschsee aber gewiss noch ein bisschen mehr.

Lesen Sie auch

Von Stephan Hartung