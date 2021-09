Langenhagen

Knapp 10.000 Menschen über 60 Jahren können am 14. Oktober einen neuen Seniorenbeirat wählen. Dieses Votum läuft per Briefwahl. Das Gremium gilt als Sprachrohr der Älteren in der Stadt gegenüber der Verwaltung der Stadt Langenhagen, um die Bedürfnisse, Wünsche und das Wohl der Senioren mitzugestalten

Der amtierende Seniorenbeirat hat sich zur Aufgabe gemacht, allen Kandidaten die Möglichkeit zu geben, sich auf einer Veranstaltung vorzustellen. Nun ist mit Mittwoch, 29. September, ein Termin gefunden worden. Das Gremium kommt um 17 Uhr in der Aula des Schulzentrums, Konrad-Adenauer-Straße 21-23, zusammen. Die Veranstaltung läuft nach den 2-G-Regeln. Die entsprechenden Nachweise werden am Eingang kontrolliert. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kandidaten werden in Interviews vorgestellt

Moderiert wird die Veranstaltung von Annika Stegmaier und Marcel Neure, die die Kandidatinnen und Kandidaten in kurzen Interviews vorstellen werden, heißt es von Jürgen Miethe, Sprecher des Seniorenbeirats. Interessierte haben dann auch die Möglichkeit, Fragen direkt an den Bewerber zu stellen.

Insgesamt gibt es 16 Bewerber: Ulrike Bodenstein-Dresler, Roger Daum, Erika Döhner, Hans-Joachim Ferle, Holger Finck, Hans-Christoph Greeske, Heike Hartung, Barbara Merkel, Jürgen Miethe, Günther Müller, Thomas Nünke, Frank Sadowski, Michael Schneider, Otto-Ehrhardt Schultz, Axel Twelckmeyer und Rüdiger Walter.

Von Sven Warnecke