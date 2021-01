Annika Kaune lebt in Langenhagen und feiert bereits erste Erfolge als Schriftstellerin. In ihrem Wohnort Kaltenweide wurde sie 2019 durch einen Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt bekannt. Doch bei der weihnachtlichen Fantasygeschichte ist es nicht geblieben.

Für ihre Geschichten, die sie teilweise in aufgenommenen Youtube-Videos vorliest, steigt Annika Kaune auch gern mal in ein Kostüm. In der Hand hält sie die Zeichnungen für eine neue Erzählung, an der sie aktuell arbeitet. Das Langenhagener Stadtzentrum und der Kaltenweider Platz sind zu erkennen. Quelle: Stephan Hartung