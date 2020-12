Kaltenweide

Der Wochenmarkt in Kaltenweide ist schon länger Gesprächsthema in der Ortschaft. Denn irgendwie kommt er nicht so recht in Schwung – auch deswegen, weil er offenbar von vielen Menschen nicht wahrgenommen wird. Der Ortsrat möchte deshalb, dass zur westlichen und östlichen Seite des Kaltenweider Platzes Schilder aufgestellt oder Banner aufgehängt werden sollen, um auf den Markt an jedem Donnerstag hinzuweisen.

„Ideal wären Banner, die temporär von der Stadt installiert werden. Dauerhafte Hinweise führen oft dazu, dass man sie irgendwann nicht mehr wahrnimmt“, sagt Domenic Veltrup, stellvertretender Bürgermeister von Kaltenweide. Das ist aber nicht das einzige Problem dort.

Hinweise auf Fußgängerzone und Maskenpflicht gibt es, aber keine Information zum Wochenmarkt. Das soll sich ändern. Quelle: Stephan Hartung

Markt wird nicht als solcher wahrgenommen

„Oft höre ich, dass er zu klein ist und gar nicht als Markt wahrgenommen wird“, sagt Standbetreiberin Sandra Pflüger. Die Inhaberin des Forellenhofs in der Wedemark zeigt auf den S-Bahnhof, an dem vor einer Minute ein Zug angekommen ist. „Sehen Sie, die Leute rennen alle vorbei. Dabei ist das doch die klassische Laufkundschaft, die auf dem Weg nach Hause noch schnell etwas einkauft.“ Beschweren möchte sie sich trotzdem nicht. „Ich habe meine Stammkunden. Viele kommen aus Langenhagen und besuchen mich hier, weil es für sie näher ist, als zu uns in die Wedemark zu kommen.“

Auf den ersten Blick ist nicht zu erkennen, dass es hier einen Wochenmarkt gibt. Quelle: Stephan Hartung

Der Forellenhof beliefert noch zwei weitere Märkte: freitags den in Bothfeld, sonnabends den im Zooviertel. „Damit sind wir gut ausgelastet. Wir haben ja auch noch unseren Hofladen und sind ein Familienbetrieb“, sagt Pflüger, während sie Fisch an eine Kundin verkauft. „Wir helfen uns gegenseitig. Irgendwann hat mich mal Herr Schönhoff angesprochen, ob ich nicht hier hinzukommen will.“

Stephan Schönhoff befindet sich direkt nebenan im Verkaufswagen und bietet Obst und Gemüse sowie diverse Fleischprodukte an. „Immerhin sind wir jetzt schon drei Verkäufer“, sagt er und zählt damit auch den Feinkosthändler Sultan dazu. Bei einem Besuch des Wochenmarkts auf dem Kaltenweider Platz vor fünf Jahren war der Landwirtschaftsbetrieb aus Hellendorf noch der einzige Anbieter. Damals zeigten Gespräche mit Kunden, dass sie sich mehr Quantität wünschen, aber auch einen Fischhändler. Insofern hat der Markt eine Aufwertung erfahren.

Etliche Leute stehen am Fahrzeug von Sandra Pflügers Forellenhof an. Quelle: Stephan Hartung

Wochenmarktkunden sind zufrieden

Und wie ist die Sichtweise der Kunden heute? „Wir finden es hier super, sind jede Woche hier“, sagt Monika Zehrt und zeigt auf ihre gefüllte Tüte, die sie kurz zuvor von Pflüger erhalten hatte. „Heute gibt es Fisch, so frisch bekommt man den nirgendwo. Und nach Langenhagen zum Markt ist es uns zu weit, dort ist es auch zu voll.“ In der Zwischenzeit kauft ihr Mann noch Gemüse bei Schönhoff ein. „Bis zum nächsten Mal“, sagt Günter Zehrt und erfreut damit den Verkäufer. „Das hört man natürlich am liebsten“, sagt dieser zufrieden, wünscht sich aber trotzdem frühere Zeiten zurück. „Vor etwa zehn Jahren hatten wir hier mal zehn Stände. Vielleicht schaffen wir das ja irgendwann wieder. Wichtig wäre auch ein Bäcker. Wir hatten hier mal einen, der war aber schnell wieder weg.“

Rewe-Supermarkt ist eine Konkurrenz

Was sich am Kaufverhalten der Kunden zeigt: Mehrere Händler wären wichtig, weil sie voneinander profitieren können. Denn nicht nur das Ehepaar Zehrt kauft an verschiedenen Ständen ein, auch Annegret Gießelmann und ihre Tochter Mia-Maria. „Wir wohnen direkt am Platz, finden diesen Markt toll, besonders den Fischhändler“, sagt Annegret Gießelmann, die aber Ideen hat zur Aufwertung. „Man bräuchte hier am Platz noch Geschäfte wie Nanu-Nana in Hannover, außerdem einen Fleischer für den Markt.“ So sei eben der benachbarte Rewe-Supermarkt eine große Konkurrenz. „Wenn man dort ist, kauft man in der Regel doch alles auf einmal und geht nicht noch mal los zum Wochenmarkt.“

Der Ortsrat Kaltenweide befasst sich in seiner Sitzung am Dienstag, 8. Dezember, 19 Uhr, im Zelleriehaus, Zellerie 6, mit dem Thema.

