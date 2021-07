Kaltenweide

Kinder aus dem Kinderhaus Kaltenweide haben für das Tierheim Hannover, das sich an der Evershorster Straße in Langenhagen befindet, gespendet. Der Anschub dafür ergab sich vor einigen Wochen. Die Kinder hatten einen jungen Vogel gefunden, der verunglückt war. „Ein Erzieher hat uns dann erklärt, dass wir dem Vogel am besten helfen, wenn wir ihn ins Tierheim bringen“, berichtet die sechsjährige Rosa.

Nachdem sie den Vogel mit zwei anderen Kindern weggebracht hatte, blieben Tiere und Tierheim ein großes Thema im Hort. So entstand dann die Idee, dem Tierheim und so auch anderen Tieren zu helfen. In Langenhagen sammelten die Kinder Geld, teilweise boten sie Kunstwerke und Limonaden den Passanten zum Verkauf an. Insgesamt kamen 100 Euro zusammen.

Von Stephan Hartung