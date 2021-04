Kaltenweide/Langenhagen

Das Gelände des ehemaligen NP-Marktes, die große Wiese und das altbekannte Weiherfeld – all diese Flächen im Langenhagener Ortsteil Kaltenweide stehen im sogenannten Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 2030. Über kurz oder lang könnten dem Plan zufolge dort Wohnungen oder Häuser entstehen. Wann und wie viele genau – das sehen Kaltenweider, Politik und Verwaltung höchst unterschiedlich.

Rat nimmt Streitpunkt kurzfristig von der Tagesordnung

In der jüngsten Ratssitzung sollten die Politiker das ISEK eigentlich diskutieren. Und damit in groben Zügen regeln, wo künftig Bauland in Langenhagen zur Verfügung steht. Eine große Gruppe Kaltenweider Bürgerinnen und Bürger hatte sich deshalb am Montagabend auf den Weg zum Theatersaal gemacht, um ihren Widerstand zu den Planungen in der öffentlichen Sitzung zu bekunden. Doch der Gegenwind im Vorfeld hatte Teile der Politik offenbar dazu veranlasst, das Thema wieder kurzfristig von der Tagesordnung zu nehmen. Eine Diskussion kam dennoch auf – die Kaltenweider ließen in der Einwohnerfragestunde ihren Klagen freien Lauf.

Schon vor Jahren hatte sich in Kaltenweide Widerstand gegen die Erweiterung des Weiherfeldes in Richtung Osten gehegt. Quelle: Sven Warnecke (Archiv)

Sie wollten zwar nicht generell eine weitere Bebauung in Kaltenweide verhindern, aber erst müsse die Infrastruktur wachsen, erklärte etwa Rabea Lachkham, die im Rat als stellvertretende Vorsitzende des Vereins Bürger für Kaltenweide sprach. „Damit der Ort nicht zusammenbricht“, sagte sie. Es gebe derzeit massive Probleme im Verkehr und auch die Grundschule sei überlastet. Mit einer weiteren Bebauung würde das Problem noch verschärft. Das passe nicht, erklärte Lachkham. Ihr Vorwurf: Die Stadtplaner hätten keine Rücksicht auf die Bedürfnisse und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger genommen.

Das sind die Bauoptionen in Kaltenweide

Tatsächlich sind im ISEK in naher Zukunft gleich mehrere Gebiete für den Bau neuer Häuser und Wohnungen vorgesehen. Das jüngste Kaltenweider Baugebiet Weiherfeld etwa könnte gen Nordosten auf einer Fläche von 7,6 Hektar mit 260 Wohneinheiten wachsen. Zeitplan: mittelfristig bis 2030. Hier hatte sich der Rat vor einigen Jahren schon dafür ausgesprochen, frühestens 2027 mit der baulichen Entwicklung zu beginnen, weil die Kinderbetreuung vor Ort überlastet sei – so die Begründung damals.

Was passiert mit dem ehemaligen NP-Markt?

Auf dem Plan steht auch die sogenannte große Wiese, die sich derzeit noch in Privatbesitz befindet und landwirtschaftlich genutzt wird. Sie könnte laut ISEK ebenfalls mittelfristig bis 2030 für Wohnraum dienen. Der größte Dorn im Auge der Bürgergruppe ist allerdings die Fläche auf dem Gelände des ehemaligen NP-Marktes an der Kananoher Straße, das der Stadt selbst gehört. Hier steht laut ISEK kurzfristig bis 2025 Wohnbaupotenzial zur Verfügung – die Rede ist von 24 Wohneinheiten, aus Teilen der Politik kommt der Wunsch nach einer dichteren Bebauung.

Die Kaltenweiderin Christina Wolkenhauer brachte in der Ratssitzung im Theatersaal ihre Bedenken zum Ausdruck. Quelle: Sebastian Stein

Visualisierungen in sozialen Medien stammen nicht von der Stadt

Einige Kaltenweider befürchten deshalb, dieses Projekt könnte die Optik ihres alten Ortskerns verschandeln. Christina Wolkenhauer sprach in der Ratssitzung stellvertretend für eine – wie sie sagte – Gruppe von 260 Leuten, deren Unterschriften sie gegen die Planung gesammelt hatte. Das Projekt sei überdimensioniert und berge Konfliktpotenzial mit dem benachbarten landwirtschaftlichen Betrieb. Zudem ähnele es einem „Mietbunker“. In den sozialen Medien kursieren sogar Visualisierungen, die tatsächlich ein für die Ecke recht untypisch großes, unpassendes Gebäude darstellen. Dabei handelt es sich jedoch um keinen tatsächlichen Entwurf – und genau darin liegt der Kern des Problems.

Stadtbaurat: „Null Kontakte zu Investoren“

Die Spitze der Stadtverwaltung stellte auf Nachfrage klar, dass es bislang noch keine konkreten Pläne für das Grundstück gebe. „Es gibt null Kontakte zu Investoren“, sagte Langenhagens Stadtbaurat Carsten Hettwer. Unter Politikern und Bürgern bestehen aber offenbar unterschiedliche Ansichten darüber, welche Verbindlichkeit die Planungen im ISEK überhaupt besitzen. „Es ist erst mal ein Konzept, wie wir die Stadt weiterentwickeln wollen“, sagt Bürgermeister Mirko Heuer (CDU). Verbindlich sei dann erst ein Bebauungsplan.

Größter Streitpunkt ist der ehemalige NP-Markt. Die Kaltenweider fürchten ein großes Mietshaus, nach Ansicht der Verwaltung gibt es aber überhaupt keine konkreten Pläne dafür. Quelle: Julia Gödde-Polley (Achiv)

Diskussionen um Kleinigkeiten passten deshalb aus seiner Sicht nicht zum ISEK, sagte Hettwer. Inhaltlich hängt die Stadtspitze nach eigenem Bekunden zwar nicht am Projekt NP-Markt. Aber Langenhagen braucht über Kurz oder Lang dennoch mehr Wohnraum. „Der Druck in der Wohnraumsuche auf der Stadt ist groß, aber die Kohorte will nichts vor der eigenen Nase haben“, klagte Hettwer über die Kaltenweider. Auch die Vorwürfe der fehlenden Beteiligung wollte er so nicht stehen lassen – es habe genügend Raum zur Diskussion gegeben und die Meinungen seien in das ISEK eingeflossen.

Bürgermeister äußert Verständnis für Proteste

Heuer äußerte dennoch Verständnis für den Protest der Kaltenweider. Dass ihnen etwa die Fünfzügigkeit der Grundschule oder Staus auf den Straßen nicht passe, könne er emotional nachvollziehen. Es gebe da aber eine Differenz zur fachlichen Ebene. Und die sieht aus Sicht der Verwaltung gänzlich anders aus. Auf die Vorwürfe des Vereins Bürger für Kaltenweide wegen der schlechten Infrastruktur lautet die Antwort: Kaltenweide verfüge grundsätzlich über eine gute ÖPNV-Ausstattung und hätte keine spezifischen Probleme, die es woanders nicht gebe. Auch aus einer Verkehrszählung aus dem Jahr 2017 hätten sich keine Probleme auf der Altenhorster Straße ergeben. „Eine unzumutbare verkehrliche Situation“ wegen des Rückstaus durch die geschlossenen Schranken des Bahnübergangs ließe sich nicht ableiten. „Der emotionale Druck ist deutlich höher als der fachlich begründbare Druck“, meint deshalb Stadtbaurat Hettwer.

Bevölkerung Kaltenweides hat sich mehr als verdoppelt

Durch den starken Zuzug ins Weiherfeld hatte sich die Bevölkerung im Ortsteil in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt. Beim Streitpunkt Kitas und Grundschule, erläutert die Verwaltung, könne Baufläche deshalb nur in dem Maße erweitert werden, wie die vorhandene Infrastruktur zu diesem Zeitpunkt aufnehmen könne. Von Stadtseite würden aber regelmäßig die Zahlen abgeglichen, sodass einer weiteren Entwicklung des Ortsteils nichts im Wege stünde. Bürgermeister Heuer erklärt dazu, dass neue Kitas nicht schon gebaut werden könnten, bevor überhaupt ein genauer Plan zur Erweiterung Kaltenweides feststehe. Und ein genauer Plan sei das ISEK eben nicht. Was genau aber zumindest in diesem Konzept für den Ortsteil Kaltenweide drin steht, muss die Politik nun in ihren nächsten Sitzungen entscheiden.

Von Sebastian Stein