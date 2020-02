„Ihr gehört an den Topf!“ Als Jutta Hauton und Lieselotte Reiche vor 40 Jahren Feuerwehrfrauen wurden, waren nicht alle Kameraden in Kaltenweide begeistert. Der Dienst war nach Geschlechtern getrennt, und auch Frauen wurden zunächst zum Oberfeuerwehrmann befördert. Die Geschichte von zwei Kaltenweiderinnen, die sich in einer Männerwelt durchgesetzt haben.