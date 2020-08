Kaltenweide

Funkenflug an einem Mähdrescher hat vermutlich am Mittwochnachmittag einen Flächenbrand an der Kananoher Straße ausgelöst. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen – auch dank des Landwirts. Die Einsatzkräfte mahnen angesichts der angekündigten Hitze für die nächsten Tage alle Menschen zur Vorsicht bei Ausflügen in der Natur.

Die Kaltenweider Feuerwehrkräfte rückten um 16.10 Uhr auf ein Getreidefeld in Höhe des Heideschlösschens aus. Der Landwirt war gerade mit der Ernte beschäftigt, als der Brand ausbrach. Ihm gelang es gemeinsam mit Kollegen, das Feuer bis zum Eintreffen der Ehrenamtlichen mit Schaufeln und Feuerlöschern zu begrenzen. Die Landwirte verhinderten, dass sich die Flammen schnell ausbreiteten.

Anzeige

Die Feuerwehr konnte das Stoppelfeld mit ein einem C-Rohr löschen und wässerten die verbrannte Fläche, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Insgesamt brannten etwa 200 Quadratmeter trockener Boden. Die Erntemaschine wurde nicht beschädigt. Unter Leitung von Ralf Dankenbring waren 18 Feuerwehrkräfte mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort.

Weitere NP+ Artikel

Funkenflug am Mähdrescher hat vermutlich den Brand ausgelöscht. Der Landwirt handelt schnell und begrenzt das Feuer, bis die Feuerwehr eintrifft. Quelle: Michael Dankowsky/Feuerwehr

Waldbrandgefahr ist bereits hoch

Regen ist in Langenhagen vorerst nicht in Sicht. Stattdessen soll es in den nächsten Tagen weiterhin sommerliche Temperaturen und Sonnenschein geben. Viele Menschen werden das schöne Wetter nutzen und viel Zeit draußen verbringen. Doch die Böden sind bereits trocken. Der Deutsche Wetterdienst meldet die zweithöchste Gefahrenstufe 4 für Wald- und Flächenbrände.

Feuerwehr bittet um Vorsicht mit allem, was Hitze entwickelt

Langenhagens Feuerwehrsprecher Stephan Bommert bittet deshalb alle, besonders vorsichtig zu sein mit allem, was Hitze entwickeln könnte. „Jetzt zählt es insbesondere, dass die Bevölkerung aufpasst“, sagt er. Die Bürger sollten offene Feuer vermeiden und Fahrzeuge mit Katalysator nicht auf trockenen Flächen abstellen. Ausflügler sollten zudem keine brennenden Zigarettenstummel und Glasflaschen einfach wegwerfen. Besondere Umsicht sollten die Menschen zudem beim Grillen mit Holzkohle sowie beim Beseitigen von Unkraut mithilfe eines Gasbrenners haben. Wer den kleinsten Verdacht hat, dass es brennt, sollte sofort die Notrufnummer 112 wählen.

Die Langenhagener Feuerwehr ist immer einsatzbereit. Doch das Klima – verbunden mit mehr Hitze und längerer Trockenheit – werde die Einsatztätigkeit der Feuerwehr verändern, sagt Bommert. Deshalb schauen die Einsatzkräfte bereits, wie sie sich für die Zukunft aufstellen können, um auch für neue Einsatzlagen gut ausgerüstet zu sein. Bereits jetzt sind nach Angaben des Sprechers kleinere Schläuche im Einsatz, damit die Ehrenamtlichen auf dem Feld und im Wald flexibler reagieren und die Ressource wasserschonender nutzen können.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley