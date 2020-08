Langenhagen

Seit Jahren ist es ein gewohntes Bild in Langenhagens Stadtteil Wiesenau: Bauarbeiten. Nun ist es bald wieder an der Freiligrathstraße so weit. Im Auftrag der KSG entstehen im nächsten Bauabschnitt nun 34 neue Wohnungen. Mit einem Beginn wird Mitte nächsten Jahres gerechnet.

Allerdings versperren auf dem Areal derzeit Bauzäune den Weg auf das Gelände, größere Sandhügel dominieren neben schweren Maschinen das Bild. Doch diese sind keineswegs Vorboten der anstehenden Bauarbeiten. Nach Auskunft von Christine Söhlke, im Langenhagener Rathaus für die Stadtplanung zuständig, diene die Fläche vielmehr als Materiallager für den umfangreichen Ausbau des benachbarten Sonnenwegs.

Anzeige

Ungeachtet dessen hatte die KSG Hannover an der südlichen Fahrbahnseite der Freiligrathstraße im Juli vergangenen Jahres ein Projekt fertiggestellt, bei dem in zwei Mehrfamilienhäusern 23 Wohnungen entstanden sind. In einem der Gebäude betreibt das Rote Kreuz eine Sozialstation mit Tagespflege. Für die Straßenseite gegenüber sei man aktuell nun in der Entwurfsplanung, wie Stephan Prinz aus der KSG-Projektentwicklung auf Anfrage mitteilt.

Weitere NP+ Artikel

30 Prozent der Wohnungen werden gefördert

Was passiert auf der brachliegenden Fläche an der Freiligrathstraße in Wiesenau? Das Gelände wächst teils zu. Doch auf einem Teil tut sich was. Quelle: Julia Gödde-Polley

Prinz’ Angaben zufolge entstehen 34 Wohnungen, davon entfallen rund 30 Prozent auf den sogenannten sozial geförderten Wohnungsbau mit einem Mietpreis ab 5,60 Euro pro Quadratmeter, entsprechend dem Wohnungsbaufördergesetz. „In Kürze wollen wir den Bauantrag einreichen und hoffen, dass wir am 1. Juli 2021 beginnen können.“ Dieser Zeitplan sei aber bewusst defensiv gewählt, ein Start zum 1. Mai könne realistisch sein, sagt Prinz. „Das kommt darauf an, wie schnell unser Bauantrag genehmigt wird. Mit der Stadt Langenhagen haben wir jedoch bei vorherigen Projekten gute Erfahrungen gemacht und recht zügig einen Bescheid für unseren Antrag bekommen.“

Einzug ist ab Anfang 2023 möglich

Der Prokurist der KSG kalkuliert mit einer Bauzeit von 18 Monaten. „Damit dürften wir spätestens Ende 2022 fertig sein, sodass schon Anfang 2023 die Vermarktungen beginnen könnten.“ Diese gibt es für reine Mietobjekte, Eigentumswohnungen sind an der Freiligrathstraße nicht vorgesehen. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren Wiesenau mit zahlreichen Neubauten sowie mit der Einrichtung des Quartierstreffs Wiesenau einen komplett neuen Anstrich – Wohnatmosphäre – verpasst.

Lesen Sie mehr: Das ist der Quartierstreff

So soll der fertige Bauabschnitt aussehen. Quelle: KSG

Der nächste Bauabschnitt an dieser Straße wird zudem eine Besonderheit erhalten: zwar keine Tagespflege wie gegenüber, aber sozusagen eine Quartierstreff-Filiale. „Wir schaffen einen Erweiterungsraum für den Quartierstreff auf 140 Quadratmetern“, sagt Stephan Prinz. Abzüglich von Flur und sanitären Anlagen bleiben rund 70 Quadratmeter Nutzfläche. Ein Ableger der nur wenige Meter entfernten Quartierstreff-Hauptstelle ist aus Corona-Gründen in die Planung miteinbezogen worden. „Während der Pandemie haben wir bemerkt, dass viele Menschen einen Anlaufpunkt gesucht haben, weil ihnen zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen ist.“ Der Erweiterungsraum ist also der enormen Nachfrage und dem damit einhergehenden Kapazitätsengpass geschuldet.

Weniger Wohnungen, dafür mit mehr Platz

Ebenfalls auf das Prinzip von Angebot und Nachfrage basierend, jedoch völlig unabhängig von Corona, hat die KSG ihren Bauplan angepasst. „Bei der Vermarktung des vorherigen Abschnitts haben wir mit vielen Interessenten gesprochen. Dabei haben wir oft gehört, dass der Wunsch nach größeren Wohnungen bestand“, berichtet Prinz. Daher habe man diesem Bedarf nun Rechnung getragen und baue die eine oder andere Wohnung weniger, dafür aber mit mehr Platz. „Offenbar ist der Bedarf an größeren Wohnungen gestiegen. Daher stellen wir nun Objekte her, die drei oder mehr Zimmer haben.“

Von Stephan Hartung und Sven Warnecke