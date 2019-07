Langenhagen

Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze wollte ein Autofahrer am Dienstag gegen 13.25 Uhr vom Reuterdamm auf die Theodor-Heuss-Straße abbiegen. Dabei habe der 38 Jahre alte Audi-Fahrer offenbar einen 13 Jahre alten Jungen auf dem Fahrrad übersehen, der in Richtung Isernhagen unterwegs war. Das Kind habe bei ebenfalls grüner Ampel die Kreuzung passieren wollen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Teenager am Schienbein verletzt.

„Eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht notwendig“, berichtet Götze am Mittwoch. Der Junge wollte selbst zum Arzt gehen, heißt es weiter. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird mit etwa 1000 Euro beziffert.

Weitere Einsatzmeldungen der Polizei und Feuerwehr aus Langenhagen finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke