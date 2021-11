Kaltenweide

Bei einem Verkehrsunfall hat am Donnerstag, 25. November, auf der Weiherfeldallee in Höhe der Einmündung der Auffahrt zur Autobahn 352 in Kaltenweide ein 17 Jahre alter Motorradfahrer Verletzungen erlitten.

Nach Auskunft der Polizei übersah ein 47 Jahre alter Autofahrer aus Langenhagen gegen 5.40 Uhr beim dem Versuch, auf die Autobahn in Richtung Dortmund aufzufahren, den jungens Zweiradfahrer aus der Wedemark.

Nach dem Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer auf die Straße und verletzte sich leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 17-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus. Sowohl das Zweirad als auch der VW Tiguan wurden derart demoliert, dass sie abgeschleppt werden mussten. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 7000 Euro.

Von Sven Warnecke