Langenhagen

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitag auf der Karl-Kellner-Straße in Höhe der Bahnhofstraße eine junge Radfahrerin verletzt worden. Wie ein Langenhagener Polizeisprecher am Sonntag berichtete, hatte die Frau gegen 7.30 Uhr offenbar die Vorfahrt eines von rechts kommenden Mazda missachtet. Die Radfahrerin stürzte zu Boden und verletzte sich leicht am Knie. Die Autofahrerin blieb indes unverletzt. An Zweirad und Mazda entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Von Sven Warnecke