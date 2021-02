Langenhagen

An der Frage, ob sogenannter E-Sport etwas mit herkömmlichen Sport gemeinsam hat, scheiden sich die Geister. Gerade junge Menschen messen sich unbeeindruckt davon gern in Computer- und Konsolenspielen mit anderen. In Langenhagen laden jetzt das von den Johannitern betriebene Jugendzentrum, die städtischen Jugendtreffs und die Mobile Aufsuchende Jugendarbeit (Maja) zu einem Turnier im Fußballsimulationsspiel „Fifa 21“ ein.

Das Turnier beginnt am Freitag, 19. Februar, um 16.30 Uhr. Anpfiff ist um 17 Uhr. Die Sieger erhalten Preise und qualifizieren sich darüber hinaus für ein Turnier auf Regionsebene am Folgetag, wie Johanniter-Sprecherin Bettina Martin ankündigt. Aufgrund der derzeitigen Infektionslage rufen die Veranstalter die Jugendlichen auf, möglichst von zu Hause aus mitzuspielen. Dafür benötigen Teilnehmer eine Playstation 4, 5 oder Plus, das Spiel „Fifa 21“ und eine stabile Internetverbindung.

Trotz Corona auch Plätze in den Jugendzentren

Wer nicht über die technischen Voraussetzungen verfügt, könne aber auch einen Platz an den Konsolen im Langenhagener Jugendzentrum am Langenforther Platz oder in den städtischen Jugendtreffs in Kaltenweide, Wiesenau oder Godshorn erhalten.

Die „Fifa“-Reihe von Entwickler EA Sports erscheint seit 1993 jährlich. Spieler können Fußballspiele zahlreicher Mannschaften gegen den Computer oder andere Spieler nachspielen. Unter anderem können sie auch eine virtuelle Karriere als Manager ihres Lieblingsvereins absolvieren.

Insgesamt können 24 junge Menschen an dem Turnier der Jugendeinrichtungen teilnehmen. Wer sich für das Turnier anmelden möchte, erreicht das Jugendzentrum unter Telefon (05 11) 48 97 31 50 und die städtischen Jugendtreffs unter Telefon (01 74) 3 41 72 03. Anmeldeschluss ist Dienstag, 16. Februar.

Von Konstantin Klenke