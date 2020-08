Langenhagen

Viele Ferienaktionen mussten aufgrund der aktuellen Situation abgesagt oder zumindest abgeändert werden. Nicht so das Projekt „Street-Art X – Aus Grau wird Bunt“ der Kulturstiftung Langenhagen. Dabei hatten Jugendliche die Gelegenheit, unter der Anleitung eines Graffitikünstlers langweilig graue oder hässlich beschmierte Telefonschaltkästen zu verschönern. Ganz nebenbei lernten die Teilnehmer auch gleich noch andere Jugendliche kennen.

Der Spaß steht im Vordergrund

Das Projekt fand bereits zum zehnten Mal statt. Ulrike Jagau und Gabriele Spier von der Kulturstiftung hatten es wieder organisiert. Ihren Angaben zufolge verbesserten die acht teilnehmenden Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren das Erscheinungsbild ihrer Stadt ungemein. Die künstlerische Leitung hatte dabei zum siebten Mal Jonas Wömpner. Der Spaß bei der Vermittlung von Kunst und Gestaltung an Jugendliche stehe bei ihm an erster Stelle, sagte der Graffitikünstler.

Der 15-jährige Paul war bereits zum dritten Mal dabei und kannte die Mitwirkenden schon gut. Er freute sich rauszukommen und fand es toll, mit anderen das Stadtbild zu verschönern. Gerade weil das Projekt vorrangig draußen ablief und die Jugendlichen beim Sprayen sowieso immer Masken trugen, merkte Paul auch nichts von den Corona-Einschränkungen. Ebenfalls zum dritten Mal dabei war Ayman. Der 15-Jährige kommt aus Syrien. Es mache ihm Freude, die eher tristen, grauen Schaltkästen der Telekom in kleine Kunstwerke zu verwandeln, sagte er.

Auch Leoni war schon zum zweiten Mal dabei. Die Zwölfjährige freute sich speziell, neue Leute kennengelernt zu haben. Es machte ihr auch Spaß, sich künstlerisch auszuleben. Mitgebracht hatte sie ihre 13-jährige Freundin Emely. „Ich wollte schon immer mal sprayen, da war das jetzt eine gute Gelegenheit“, sagte sie.

Jagau und Spier haben ambitionierte Ziele

Auch Jagau und Spier haben Freude an der Zusammenarbeit mit den Jugendlichen. Jagau war früher Kunstlehrerin. „Deshalb liegt es mir am Herzen, Kinder und Jugendliche an künstlerisches Gestalten heranzuführen“, betonte sie. Dafür seien Graffiti eine tolle Möglichkeit.

Spier macht es Spaß, Farbe nach Langenhagen zu bringen – und etwas Außergewöhnliches zu schaffen. „Wir wollen die erste Stadt in Deutschland sein, die 100 Kästen bunt gestaltet hat“, sagt Spier zum Ziel der beiden Organisatorinnen.

Auch Paul ist zuversichtlich, dass die Projektgruppe dies beim nächsten Mal in den großen Ferien erreichen wird, denn es liegt kein langer Weg mehr vor ihr. Bis zu diesem Sommer wurden schon 85 graue Telefonkästen in bunte Blickfänge verwandelt, elf davon in den vergangenen vier Tagen.

Gute Zusammenarbeit mit beteiligten Unternehmen

Seit 2015 arbeitet die Projektgruppe der Kulturstiftung mit der Telekom zusammen. „Die Kooperation läuft fantastisch“, sagte Spier dankbar. Sie freue sich besonders darüber, dass mit Elisabeth Mertins die Projektverantwortliche bei der Telekom eigens aus Oldenburg angereist war, um die Jugendlichen für einen Tag zu begleiten. Sie ist unter anderem dafür zuständig, die Motive, die die Jugendlichen entworfen haben, zu genehmigen, bevor das Sprühen beginnt.

Enercity war hingegen zum ersten Mal dabei. Dem Energieversorgungsunternehmen ist es nach eigenen Angaben wichtig, dass die Bilder auf ihren Kästen etwas mit Energie zu tun haben. So sind tolle Motive, wie etwa eine Windmühle, entstanden.

Von Elsa Scholz