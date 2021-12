Langenhagen

Das erste Langenhagener Jugendparlament hat sich zusammengefunden – eine Gruppe junger Menschen mit Zielen und Visionen, die wirklich etwas verändern möchte.

Seit 2019 treffen sich die Jugendlichen regelmäßig, um über politische Themen in Langenhagen zu diskutieren. Dass daraus mal ein richtiges Jugendparlament samt Satzung werden würde, war zu Anfang noch nicht klar. Den Anstoß dazu hatte mehr oder weniger Bürgermeister Mirko Heuer (CDU) gegeben. „Ich wollte von Anfang an das Thema Kinder- und Jugendbeteiligung stärker ausbauen“, sagt er. „Wo passen die Jugendlichen in die Politik rein?“, war laut Heuer eine Frage, die ihn stets beschäftigt habe.

Langenhagens Jugendliche haben klare Ziele für ihre Arbeit

„Wir hoffen, dass das Jugendparlament uns die Möglichkeit gibt, etwas zu verändern“, sagt die 17-jährige Leonie Friebel. Denn die Jugendlichen wollen ihre Stadt mitgestalten. Deshalb haben sie dafür gekämpft, in ihrer Satzung verankern zu können, bei allen kommunalpolitischen Beschlussfassungen, welche Kinder- und Jugendinteressen in Langenhagen betreffen, ein Anhörungsrecht zu erhalten. „Um das zu erreichen, mussten wir uns durch den Jugendhilfeausschuss und den Rat kämpfen“, sagt der 15-jährige Malte Kruppa. Wichtig sind den Jugendlichen vor allem die Themen Umweltschutz, Bekämpfung von Diskriminierung und Rassismus sowie das Eintreten für Feminismus.

Und ein weiteres großes Ziel beschäftigt die Jugendlichen: Sie möchten statt eines bloßen Anhörungsrechtes ein Stimmrecht in den Ausschüssen, die ihre Interessen behandeln. „Ich habe manchmal das Gefühl, dass Jugendliche nicht gehört werden“, sagt Leonie Friebel. Vor allem im Jugendhilfeausschuss erhoffen sich die Jugendlichen, auch abstimmen zu dürfen. Ein Stimmrecht wäre auch laut Bürgermeister Heuer ein wichtiges Signal. „Ein Stimmrecht für die Jugendlichen ist rechtlich zurzeit leider nicht möglich,“ erläutert Sozialarbeiter Andreas Lachmann, der die Jugendlichen bei der politischen Arbeit unterstützt. „Aber unsere Satzung ist darauf vorbereitet. Sobald es möglich ist, werden die Jugendlichen ihr Stimmrecht wahrnehmen.“

„Ich wollte von Anfang an das Thema Kinder- und Jugendbeteiligung stärker ausbauen“: Bürgermeister Mirko Heuer (CDU) ist das Thema Jugendparlament sehr wichtig. Quelle: Sven Warnecke

Neuer Ansatz: Jugendpolitik in Langenhagen abseits des „Erwachsenensystems“

Im Jugendparlament bestehen weniger feste Strukturen als bei den erwachsenen Politikern. „Die sonst so festen politischen Strukturen sind für Jugendliche viel zu unflexibel“, meint der 18-jährige Maxim Pfaffenrot. Eine Satzung gibt es zwar, diese könne aber je nach Bedarf geändert werden, so die Jugendlichen.

Im Langenhagener Jugendparlament sind die Mitglieder nicht gewählt. Vielmehr darf sich jeder, der sich für Politik interessiert und mitmischen will, dort engagieren. „Die Satzung ist extra so aufgesetzt, dass es nach oben hin keine Begrenzung der Mitgliederzahlen gibt“, so die Sozialarbeiterin Friederike Meyer, die das Projekt mit unterstützt.

So können interessierte Jugendliche mitmachen Jugendliche aus Langenhagen, die in ihrer Stadt etwas verändern wollen, können unverbindlich in die Arbeit des Jugendparlaments hineinschnuppern. Aktuelle Termine und Informationen finden Interessierte unter www.kiju-langenhagen.de. Dort können sich Jugendliche auch für einen Besuch im Jugendparlament anmelden. Jeder und jede im Alter von zwölf bis 24 Jahren mit Wohnsitz in Langenhagen kann Mitglied werden. Jugendliche, die zwar in Langenhagen zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen, jedoch keinen Wohnsitz in der Stadt haben, können ebenfalls im Jugendparlament mitarbeiten, sie haben jedoch bei Beschlüssen kein Stimmrecht.

Über Zuwachs und neue Ideen aus den Reihen der Langenhagener Jugendlichen freuen sich die Parlamentsmitglieder immer. „Wir machen es neuen Mitgliedern sehr einfach“, berichtet Kira Brökelmann. Jeder und jede könne mitreden und mit debattieren, so die 15-Jährige. „Die Zu- und Abwanderung von Mitgliedern ist fließend. So geht Wissen nie verloren, sondern wird sogar erweitert“, meint auch Bürgermeister Heuer.

Laut der Satzung müssen Neumitglieder an drei aufeinanderfolgenden Sitzungen teilnehmen, dann stimmen die Parlamentsmitglieder über eine Aufnahme ab. Momentan treffen sich die Jugendlichen einmal die Woche mittwochs ab 17 Uhr im Haus der Jugend. „Wir wollen anderen Jugendlichen die Politik nahebringen und ihnen helfen, sie zu verstehen“, so Maxim Pfaffenrot. Interessierte Jugendliche können sich bereits den Termin der konstituierenden Sitzung am Mittwoch, 26. Januar, vormerken. Der Sitzung können sie dann selbst beiwohnen und so einen Einblick in die Arbeit in der Kommunalpolitik erhalten.

Von Fiona Lechner