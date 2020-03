Langenhagen

Auch auf das Jobcenter in Langenhagen hat die Coronavirus-Pandemie Auswirkungen. Die Einrichtung hat alle Beratungstermine bis einschließlich 17. April abgesagt. Das Jobcenter bittet Menschen, „nur in dringenden finanziellen Notfällen“ in die Räume am Straßburger Platz zu kommen. „Alle anderen Angelegenheiten können wir telefonisch oder per E-Mail klären“, teilte Lasko Werner vom Jobcenter Region Hannover mit.

Zwei Telefonnummern sind für Anliegen offen: Unter (0511) 97259522 beantworten Mitarbeiter Fragen zu Geldleistungen. Wer Fragen rund um das Thema Arbeitsförderung hat, wählt die Nummer (0511) 97259205.

Das Jobcenter bittet, alle Anträge und Mitteilungen per E-Mail an jobcenter-region-hannover.langenhagen@jobcenter-ge.de, per Post oder online zu schicken. „Das Jobcenter stellt sicher, dass Sie Ihr Geld erhalten“, heißt es in einer Mitteilung.

Von Julia Gödde-Polley