Langenhagen

Kostenlose Konzerte mit lokalen und internationalen Künstlerinnen Künstlern – das bietet eine Reihe von Jazzmatineen im Langenhagener Rathausinnenhof. Den Anfang macht in diesem Sommer am 27. Juni die Metropolitan Jazz Band & Eva Emingerová aus Tschechien. Die Gruppe war auch bei der letzten Auflage im August 2019 in Langenhagen, ebenso wie unter anderem The Sazerac Swingers, die in diesem Jahr eines der letzten Konzerte geben.

„Ausgezeichneter Ruf“

„Unser Angebot zieht jährlich mehrere tausend Besucher in die Flughafenstadt und genießt über die Region hinaus einen ausgezeichneten Ruf“, sagt Horst-Dieter Soltau. Er ist als Vorsitzender des veranstaltenden Vereins Cultour & Co. der Programmmacher der Konzertreihe. Schon im vergangenen Jahr hätte Cultour & Co. eigentlich das 30-jährige Bestehen der Jazzmatineen gefeiert. Doch aufgrund der Corona-Pandemie fielen die Auftritte 2020 aus.

Jazzmatineen 2021: Das sind die Termine Die Konzerte finden jeweils sonntags von 11 bis 14 Uhr im Rathausinnenhof der Stadt Langenhagen statt. Die Termine sind folgende: 27. Juni 2021: Metropolitan Jazz Band & Eva Emingerová aus Tschechien 4. Juli: Jazz Connection aus den Niederlanden 11. Juli: The Dixie Hot Licks aus Tschechien 18. Juli: BIGBAND des Gymnasiums Berenbostel 25. Juli: Don Lazi Swingtet aus Ungarn 1. August: Barrelhouse Jazzband 8. August: Brazzo Brazzone 15. Ausgust: Hot Five (Lothar Krist) 22. August: The Sazerac Swingers 29. August: Farmhouse Jazz & Blues Band aus den Niederlanden

Auch wenn in diesem Sommer die Konzerte wieder stattfinden dürfen: Eine besondere Feier anlässlich des 30-jährigen Bestehens gibt es nicht. „Eigentlich wollte ich im Herbst ein Fest veranstalten. Aber wegen der Pandemie ist das zu schwierig zu planen“, sagt Soltau.

Gäste sollen Campingstühle mitbringen

Und auch bei den Konzerten selbst gibt es in diesem Jahr besondere Regelungen. Anstelle dass sich die Gäste wie gewohnt selbst für die Verpflegung anstellen, wird es dem Vorsitzenden zufolge eine Bewirtung am Platz geben. Zudem stellen die Veranstalter Bierzeltgarnituren bereit, bitten die Gäste aber darum, Campingstühle mitzubringen. „Die eigenen Stühle können dann so aufgestellt werden, dass die Mindestabstände gewahrt werden“, sagt Soltau. Er weist zudem darauf hin, dass die Konzerte unter den geltenden Corona-Regeln abgehalten werden.

Von Thea Schmidt