Krähenwinkel

Seit geraumer Zeit ist der Zustand der Grundschule Krähenwinkel Thema in der Langenhagener Politik. Ein vor Jahren gefasster Ratsbeschluss sieht eine umfangreiche Sanierung der Einrichtung vor. Die Frage ist jedoch, ob das überhaupt wirtschaftlich ist.

Nun regt die Fraktion der Grünen/Unabhängigen angesichts der ihrer Meinung nach diversen baulichen Mängel – Fenster, Brandschutz, Sanitäranlagen sowie Mäuseplage – einen Neubau an. Ziel sei zunächst, die wirtschaftliche Machbarkeit zu prüfen. „Es steht fest, dass die Schule innerhalb von fünf Jahren nicht nur saniert, sondern erneuert werden muss, um ihrem eigentlichen Zweck gerecht werden zu können“, argumentiert die Fraktion. „Dabei haben sich die Kosten für eine temporäre Sanierung zwischenzeitlich verdoppelt.“ Die genaue Höhe der Investition steht indes noch nicht fest.

Lehrkräfte sind mit Containern einverstanden

Ulrike Jagau von den Grünen ruft in Erinnerung, dass auch die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schulleitung bereits im März vergangenen Jahres vorgeschlagen hatten, die Schule nicht mehr zu sanieren, sondern sofort neu zu bauen und die Kinder in dieser Zeit in Containern zu unterrichten. Das geschehe schließlich so auch erfolgreich an anderen Schulen in Langenhagen.

Deshalb unterstützten die Grünen/Unabhängigen diesen Ansatz. Die Fraktion hat zwischenzeitlich einen entsprechenden Antrag gestellt. Um die Abteilung Hochbau im Langenhagener Rathaus jedoch nicht zusätzlich zu den anderen Schulbauten wie Gymnasium, IGS und Hermann-Löns-Schule noch mehr über Gebühr zu belasten, bringt die Fraktion einen Generalunternehmer ins Spiel. Als erfolgreiches Beispiel führen sie etwa den Bau der neuen Turnhalle an der Konrad-Adenauer Straße an.

Da der Interimsbau aber weder auf dem ehemaligen Sportplatz noch auf der Freifläche der Schule an der Eichstraße wegen nicht ausreichenden Platzes errichtet werden könne, nennt die Fraktion „ein zu mietendes oder zu pachtendes Grundstück, das sich in relativer Nähe zur Schule befindet“ als provisorischen Standort, ohne dieses konkret zu benennen. Dieser soll von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Eltern fußläufig erreichbar sein, heißt es dennoch in der Forderung. Allerdings stünde diese Alternative Jagaus Angaben zufolge frühestens im Herbst zur Verfügung.

Ortsrat berät über Schulthema am 9. März

Der Antrag der Grünen/Unabhängigen ist nun im technischen Schulbauausschuss zunächst zurückgezogen worden, da sich im ersten Schritt der dafür zuständige Ortsrat Krähenwinkel mit dem Thema befassen muss. Das soll am Dienstag, 9. März, geschehen.

Krähenwinkels Ortsbürgermeister Steffen Hunger (CDU) macht deutlich, dass der Antrag der Grünen/Unabhängigen-Fraktion letztlich auf der 2017 von dem Ortsgremium angestoßenen Forderung zu einer Überplanung der Dorfmitte fuße. Deshalb stehe der Ortsrat dazu durchaus im ständigen Austausch mit der Schulleitung.

Hunger: Arbeiten müssen finanzierbar sein

„Die CDU Krähenwinkel begrüßt den Vorstoß, die Wirtschaftlichkeit eines Neubaus der Grundschule Krähenwinkel prüfen zu lassen“, betont der Ortsbürgermeister. Spätestens seit dem Antrag zur Einrichtung einer offenen Ganztagsschule sei klar geworden, dass die Bestandsgebäude nicht den Notwendigkeiten entsprächen und ertüchtigt werden müssten. Dabei ruft Hunger aber auch in Erinnerung, dass sich auch das Dach der benachbarten Schulsporthalle in einem maroden Zustand befinde.

Das sind die Themen im Ortsrat Krähenwinkel Der Ortsrat Krähenwinkel kommt am Dienstag, 9. März, um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Auf dem Moorhofe 4-6 zusammen. In der öffentlichen Sitzung geht es nicht nur um den baulichen Zustand von Grundschule und Sporthalle. So wird unter anderem die Prioritätenliste für den Ausbau der Straßenzüge in Langenhagen sowie die Planungen für den Haushalt des Jahres 2021 diskutiert. Ein weiterer Punkt ist der mögliche Umbau der Bahnbrücke an der Straße Am Pferdemarkt. An dem mit 3,70 Metern relativ niedrigen Hindernis bleiben immer wieder schwere Lastwagen hängen. Wer dieses Schicksal nicht teilen will, muss über die Walsroder Straße und damit über Krähenwinkel ausweichen. Doch eine rasche Lösung ist nicht in Sicht: Frühestens im Jahr 2027 wird die Deutsche Bahn die Brücke baulich anfassen. Vor und nach dem öffentlichen Teil können Bürger Fragen an die Stadtverwaltung sowie die Ortsratsmitglieder richten.

An der Grundschule mangele es beim Brandschutz, den Fenstern und Sanitäranlagen, bestätigt Hunger die Beobachtungen der Grünen/Unabhängigen. Auch für den Christdemokraten stellt sich angesichts der Summe an Mängeln die Frage, ob nicht ein Neubau wirtschaftlicher sei. „Wenn es zeitlich und finanziell vertretbarer wäre“, betont der Ortsbürgermeister. Daher unterstütze die CDU Krähenwinkel den Prüfauftrag und „würde sich freuen, wenn dieser auf eine breite Zustimmung im Rat träfe“.

Von Sven Warnecke