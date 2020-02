Ismael Özcan sichert Schüler an der IGS-Kletterwand

Langenhagen

Ohne Ismael Özcan erobert kein Schüler der IGS Langenhagen die neue Kletterwand – denn der Diplom-Sozialpädagoge kontrolliert, ob sich die Jungen und Mädchen auch richtig anschnallen. „Gut gesichert kann nichts passieren“, sagt Özcan, der unter anderem die Kletter-AG im fünften Jahrgang leitet.

„Den Kindern bringe ich natürlich auch bei, wie sie sich und ihre Mitschüler absichern, ehe sie die Kletterwand nutzen“, sagt er. In pädagogischer Hinsicht, dies fügt er hinzu, sei Klettern ohnehin perfekt für die Kooperation untereinander, weil das immer zu zweit funktioniere. „Unten hält jemand das Seil, zieht mit und sichert ab. Man lernt, sich gegenseitig zu vertrauen“, sagt Özcan, während die sogenannten Powerkids die Kletterwand unter dem Jubel der Mitschüler hochflitzen und Bonbons, die sich in einem Korb am obersten Rand der Wand befinden, in die Menge werfen. Zur offiziellen Eröffnung der Kletterwand gibt es also doppelten Grund zur Freude.

Rafael (10) erklärt Schulleiter Timo Heiken die Sicherung. Quelle: Stephan Hartung

Klettergurte halten bis zu zwei Tonnen Gewicht aus

„Die Klettergurte sind echte Hightech-Geräte und halten bis zu zwei Tonnen aus“, sagt Özcan. Dank des Gurts hat man als Kletterer im wahrsten Sinne einen doppelten Boden. Mindestens. „Durch das ganze System ergibt sich fast eine siebenfache Sicherung“, sagt der Sozialpädagoge. Vor allem deswegen, weil ein Kletterer doch mal abrutschen und herunterfallen könnte. „Dann schnappen die Geräte einfach zu und stoppen den Kletterer an der Stelle, an der er sich gerade befindet.“

Ausbildung beim Deutschen Alpenverein

Für die Kletterwand-Arbeit hat Özcan eine entsprechende Ausbildung absolviert. Seinen Kletterschein erwarb er in einem Lehrgang, den der Deutsche Alpenverein an der Universität Hannover organisiert hatte. Mit seiner Lizenz ist er spezialisiert auf den Schulbetrieb. Und dort hat er die Erfahrung gemacht, „dass Kinder sehr schnell lernen – besser als Erwachsene, denn sie haben weniger Berührungsängste“.

Wenig Berührungsängste hat auch Rafael. Der Zehnjährige, auch eines der Powerkids aus dem fünften Jahrgang, hilft Schulleiter Timo Heiken, Gurt und Sicherungsseil anzulegen. Während Heiken die rund fünf Meter hohe Wand nach oben klettert, hält Rafael unten das Seil und sichert den Schulleiter ab. Ganz souverän.

Die neue Wand kostet 25.000 Euro Rund eineinhalb Jahre mussten die Schüler der IGS Langenhagen auf eine Klettermöglichkeit verzichten. Seit Dezember ist die neue Wand in Betrieb – und zwar im Ganztagsbereich vor der alten Mensa, wo sich zuvor ein Kletterturm befand. „Vor rund drei Jahren hatte uns der TÜV gesagt, dass der Turm nicht mehr lange durchhält“, berichtet IGS-Schulleiter Timo Heiken. Mehr als ein Jahr später erfolgte schließlich der Abbau. Das Nachfolgemodell, das transportabel ist und mit in einen möglichen Neubau umziehen kann, bezahlte die IGS aus dem ihr seitens der Stadt zur Verfügung gestellten Budget. Laut Heiken belaufen sich die Kosten auf 25.000 Euro. Besucher können die Kletterwand beim Tag der offenen Tür am Sonnabend, 21. März, von 9.30 bis 12.30 Uhr ausprobieren.

