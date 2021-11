Langenhagen

Der Reuterdamm (K325), wichtige Erschließungs- und Durchgangsstraße im Norden der Langenhagener Kernstadt, muss zwischen Walsroder Straße und Wietzepark saniert werden. Zwar sind noch nicht besonders viele Details bekannt. Klar ist jedoch, dass das nicht ohne Vollsperrung abgehen wird – mit entsprechenden Einschränkungen sowohl für Anlieger als auch für Pendler aus und in Richtung Isernhagen.

Bei Regen droht gefährliches Aquaplaning auf dem Langenhagener Reuterdamm

Mit Fotos, die keine Zweifel an den Schäden ließen, unterlegte Anette Mecke, Leiterin der Abteilung Straßen und Verkehr der Stadt Langenhagen, ihren kurzen Vortrag im Verkehrsausschuss am Montagabend. „Die Straße hat erhebliche Spurrillen, teils kann das Wasser nicht mehr abfließen.“ Bei Nässe könne es so zu Aquaplaning kommen, was besonders für Motorradfahrer gefährlich sei. „Und wir haben die Verkehrssicherungspflicht“ – bei Unfällen könnte die Stadt also schadensersatzpflichtig sein. Mecke berichtete von Netzrissen, Ausrissen im Bereich der Gossen und davon, dass die Schäden an den Knotenpunkten besonders schlimm seien. „Da müssen wir dann ein bisschen tiefer sanieren.“

Was die Sanierung des rund 1,8 Kilometer langen Straßenabschnitts die Stadt voraussichtlich kosten wird, dazu ist öffentlich noch nichts bekannt. Über dieses Thema sprach der Verkehrsausschuss am Montagabend hinter verschlossenen Türen ohne Zuhörer. Klar ist aber schon jetzt, dass aus Sicht der Stadtverwaltung die Zeit drängt. Um die Sanierung in den verkehrsärmeren Sommerferien 2022 erledigen lassen zu können, ist ein politischer Beschluss noch in diesem Jahr notwendig. Danach muss die Verwaltung die Ausschreibung formulieren, das Ausschreibungsverfahren selbst dauert zweieinhalb Monate, und die so gefundene Baufirma muss den Bau auch terminlich unterbringen können.

Der Test mit dem Zollstock beweist, wie tief die Spurrillen an manchen Stellen sind. Quelle: Stadt Langenhagen

2023 wird der Reuterdamm als Ausweichroute benötigt

Einzelne Politiker regten im Verkehrsausschuss an, die Sanierung mit Blick auf die vielen ohnehin anstehenden Investitionen beispielsweise in Schulen zeitlich zu schieben. Die Sanierung erst im Sommer 2023 anzugehen, das scheidet aus Stadtsicht aber aus: Für dieses Jahr sind Arbeiten an der Walsroder Straße vorgesehen, der Reuterdamm wird dann als Ausweichstrecke benötigt.

Möglich wäre eine Sanierung dann erst wieder in den Sommerferien 2024, doch das ist aus Sicht der Fachfrau nicht zu empfehlen. Mecke sprach auf Nachfrage von „erheblichen Schäden“ und „immensen Spurrillen“, eine „gewisse Not“ zur Eile sei da. Man könne auch nicht auf einem so langen Straßenabschnitt für mehrere Jahre Warnschilder aufstellen und eine Temporeduzierung anordnen. „Wir sind wie gesagt verkehrspflichtig.“

Während Asphalteinbau muss die Straße gesperrt werden

Während also der genaue Zeitpunkt und die Kosten für die Sanierung des Reuterdamms aktuell noch offen sind, ist absehbar, dass die Bauarbeiten nicht ohne Vollsperrung der Kreisstraße 325 auskommen. Die Sanierung der Rinnen und Borde wird laut Mecke noch mit einer halbseitigens Sperrung mit Baustellenampeln vonstattengehen können. Für den Asphalteinbau wird es dann jedoch eine Vollsperrung in Abschnitten geben müssen – für welche Dauer, das ist noch nicht bekannt.

Die Stadtverwaltung will die Anlieger des Reuterdamms und der vielen Nebenstraßen rechtzeitig vorab über die konkreten Einschränkungen informieren. Der Durchgangsverkehr zwischen Isernhagen und Langenhagen soll für den Zeitraum der Vollsperrung weiträumig umgeleitet werden. Da der Reuterdamm bei Behinderungen auf der Autobahn 2 auch oft als Ausweichroute genutzt wird, dürfte es dann dort besonders bei Staus auf der A2 deutlich voller werden.

Von Frank Walter