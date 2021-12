Langenhagen

Der Beruf hat sie zusammengeführt: Detlef Jung (88) hat mit Inge Gnoth (89) die Liebe seines Lebens im Friseursalon getroffen. Nun ist das Ehepaar seit 65 Jahren verheiratet und feiert am Mittwoch, 1. Dezember, eiserne Hochzeit.

Seine Friseurlehre absolvierte Jung noch im väterlichen Salon in Linden-Nord, ehe er nach bestandener Gesellenprüfung zu einem Friseur nach Herrenhausen wechselte. Dort lernte er „seine Inge“, die dort ebenfalls das Friseurhandwerk erlernte, kennen – und lieben. Beide wurden ein Paar und verlobten sich 1954. Zwei Jahre später wagten sie den Schritt in die Selbstständigkeit. Detlef Jung – inzwischen Friseurmeister – eröffnete seinen eigenen Salon in der hannoverschen Südstadt. Mit viel Glück fanden die zwei eine Wohnung gleich gegenüber dem Geschäft. Aber: Der Mietvertrag war mit einer Bedingung verbunden. Inge und Detlef mussten zeitnah heiraten. Und das taten sie dann auch am 1. Dezember 1956 in Kleefeld. Das Familienglück wurde 1959 mit der Geburt der gemeinsamen Tochter komplettiert, mittlerweile gehören zwei Enkelkinder und zwei Urenkelkinder zur Familie.

Sport und Reisen verbindet die beiden Friseure

Die Arbeit im eigenen Salon nahm Inge und Detlef Jung ganz schön in Beschlag, aber trotzdem blieb in all den Jahren immer noch Zeit für die gemeinsamen Hobbys Sport und Reisen. Er war 40 Jahre lang Mitglied in der Faustballabteilung von Hannover 96, sie war bei Sparta in der Gymnastikabteilung aktiv. Zusammen waren sie im Kegelverein und gingen obendrein gern in die Sauna.

Nach Langenhagen war das Ehepaar nach sieben Jahren „im Exil“ in Passau an der Donau gekommen. Dorthin waren sie gezogen, nachdem sie ihren Friseursalon in der Südstadt nach insgesamt 31 Jahren aufgegeben hatten. In der Flughafenstadt fanden die aufgeschlossenen Eheleute schnell Anschluss, schlossen sich beispielsweise einer Walkinggruppe an und umrundeten viele Male den Silbersee.

Dank der Familie geht es heute immer noch auf Tour

„Außerdem waren wir mehr als 15 Jahre eng mit der Radlergruppe Langenhagen verbunden, mit der wir, auch teilweise unter meiner Leitung, wunderschöne Radtouren unternommen haben“, erinnert sich Detlef Jung. Eine Zeit, in der die Jungs viele nette Menschen kennengelernt haben. Echte Freundschaften, die zum Teil heute noch bestünden, seien entstanden. Oft treffen sich die alten Weggefährten zum Karten- oder zu Gesellschaftsspielen.

Die zweite große Leidenschaft des Jubelpaars ist das Reisen. Es hat viel von der Welt gesehen, war aber am liebsten in Südtirol zum Hochgebirgswandern. Aber auch Bulgarien, Jugoslawien, der Gardasee, die Türkei, Spanien, Dänemark sowie Ägypten und Israel waren beliebte Ziele. Mehrmals waren Jungs zudem auch zu Besuch bei Detlef Jungs Cousine in Los Angeles.

Seit drei Jahren machen die beiden aber langsamer. Aber nur etwas. Sie sind zwar auf Rollatoren angewiesen, aber der Reiselust tut das keinen Abbruch. Jetzt geht es eben zusammen mit Tochter und Schwiegersohn, die gleich in der Nachbarschaft wohnen, auf Tour – etwa nach Bayern oder Mallorca. „Wir nehmen unsere Rollatoren im Auto mit und machen kleine Ausflüge. Dann besuchen wir zum Beispiel Restaurants und Cafés“, erzählt Inge Jung freudestrahlend. Gesundheit ist für die beiden Senioren das höchste Gut, und sie sind froh, dass sie jetzt nach 65 harmonischen Ehejahren ihre eiserne Hochzeit feiern dürfen.

