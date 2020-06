Langenhagen

Bald beginnt das Sommerferienprogramm der Stadt Langenhagen – und nun steht auch der Titel fest. „Mach doch, was Du willst … Jetzt erst recht“ spricht den Kindern und Jugendlichen sicher nach langer coronabedingter Abschottung aus der Seele. Die Ferienaktionen sind seit dieser Woche nur online zu finden. Anmeldungen sind möglich ab Montag, 29. Juni. Auf der Homepage www.kiju-langenhagen.de führt die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur auf, unter welchen Aktionen die Jungen und Mädchen wählen können.

Im Programm stehen Wochenprojekte wie ein Graffitiworkshop oder eine Rätselwoche. Außerdem gibt es einen dreitägigen Nähworkshop. Beim Jungentag im Abenteuerland oder in der kreativen Mädchenzeit sind Jungen hier und Mädchen jeweils unter sich. Tagesaktionen, wie der Besuch im Tierheim oder Handlettering, laden zum Kennenlernen und Ausprobieren ein.

Nur eine Anmeldung je Kind ist möglich

Damit möglichst viele Kinder das Ferienprogramm nutzen können, ist in diesem Jahr nur eine Anmeldung pro Kind möglich. Darüber hinaus kann jedes Kind noch auf einer Warteliste vermerkt werden. Ist ein Angebot nicht ausgebucht, kommen die Kinder aus diesen Listen zum Zuge.

Der Anmeldebeginn ist gestaffelt. Für die Ferienangebote Nummer 1 bis 18 ist Anmeldestart am Montag, 29. Juni. Ab Dienstag, 30. Juni, werden die Anmeldungen für die Angebote Nummer 19 bis 36 entgegengenommen. An beiden Tagen ist eine Anmeldung ab 7.30 Uhr möglich. Telefonische Reservierungen sind ausgeschlossen. Das Anmeldebüro im Haus der Jugend, Langenforther Platz 1, ist montags von 7.30 bis 18 Uhr, dienstags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Nur per E-Mail können Familien Plätze bei Aktionen ab Anmeldebeginn reservieren. Die E-Mail an kiju@langenhagen.de muss Angebotsnamen und –nummer aus dem Programm nennen, die Telefonnummer sowie den vollständigen Namen und das Alter des Kindes. Es werden jedoch erst die persönlichen Anmeldungen im Haus der Jugend entgegengenommen, dann werden die Reservierungen per E-Mail bearbeitet.

Es bleibt bei Einschränkungen

„Auch wenn es nun die ersten Lockerungen der Beschränkungen gibt, ist immer noch nicht abzusehen, wo wir in den Sommerferien stehen werden“, sagt Jessica-Maren Hermann für die städtischen Organisatoren. Abstands- und Hygienemaßnahmen müssen laut Stadt Langenhagen auch bei den Ferienaktionen eingehalten werden. Die Gruppengrößen werden beschränkt sein. Bereits feststehende Veranstaltungen könnten auch kurzfristig abgesagt werden, wenn sich die coronabedingte Situation verändere. Aktuelle Informationen dazu stellt die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur auf ihre Homepage.

Info: Einzelheiten zu dem Programm mit Zeit-, Alters- und Preisangaben sind online unter www.Kiju-langenhagen.de einzusehen. Dort ist auch das Anmeldeformular als Download zu finden. Telefonische Auskünfte zu den Angeboten gibt die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur unter (0511) 73 07 99 50.

Von Ursula Kallenbach