150 Jahre Elisabethkirche: Imposante Kunstwerke zwischen Altar und Kanzel

Veranstaltungen rund um den 150. Geburtstag der Elisabethkirche gab und gibt es genug – mit einer skurrilen Show sollen die Feierlichkeiten ausklingen. Am Sonnabend, 26. Oktober, steht der Elisabeth-Ball auf dem Programm. Ab 18 Uhr geht es im Martinshaus um das Leben und Wirken des Baumeisters Conrad-Wilhelm Hase, der an der Langenhagener Kirche seine Spuren hinterlassen hat. Wie kam es dazu, dass der alte Turm stehen blieb, was hatte seine zweite Frau damit zu tun, und was macht der vermeintliche Chris Roberts eigentlich auf der Bühne? Das sind Fragen, die in der bunten Revue aufgeworfen werden. Mit dabei sind die Eliza-Singers, die Pastoren und andere talentierte Schauspieler, die sich nicht zu schade für Perücken und falsche Bärte sind. Karten inklusive Programm und Verpflegung kosten 50 Euro (ermäßigt 30 Euro) und sind im Vorverkauf im Gemeindebüro, Kirchplatz 7, erhältlich. Ballkleid und Smoking sind indes nicht erforderlich.