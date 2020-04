Die Corona-Krise macht es nötig: Nach der Elisabethkirche näht nun auch die Martinsgemeinde in Engelbostel Behelfsmasken. Das neue Angebot richtet sich mit Blick auf die am 27. April in Kraft tretende Tragepflicht an jene, die etwas Individuelles im Gesicht tragen wollen, aber selbst nicht nähen können.