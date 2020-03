Selbst die Bundesliga-Schiedsrichterin hilft mit: Wie Gastronomen durch die Corona-Krise kommen wollen

Engelbostel

Solidarität ist das Zauberwort. Und die erlebt Alfio Sciacca in diesen Tagen gleich mehrfach. Der Gastronom betreibt die Sportgaststätte Alfio & Salvo des MTV Engelbostel-Schulenburg. Der Sportbetrieb ruht komplett, das Restaurant selbst ist für Gäste geschlossen. Mit Lieferservice und Außer-Haus-Verkauf versucht sich der Italiener samt Team nun über Wasser zu halten. Und wenn es sein muss, dann hilft sogar Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus mit. Eine Pizza mit Pfiff also.

Hilfe in der Nachbarschaft

Eigentlich wollte Steinhaus, die in Schulenburg und damit nur wenige Gehminuten vom Restaurant entfernt wohnt, nur ihre vorbestellte Lieblingsspeise abholen: Vitello Tonnato. Doch plötzlich hat Steinhaus Pizzakartons in der Hand. Langeweile wegen der Bundesliga-Pause? Die 41-Jährige lacht. „Ich musste noch ein wenig auf mein Essen warten. Und bei Alfio klingelte ständig das Telefon. Er kam gar nicht mehr hinterher damit, die Pizzakartons zu falten.“

Also setzte sich Steinhaus, die Mitglied beim MTV ist, an den Tresen und faltete die Kartons. „45 Stück habe ich bestimmt geschafft. Und das war ja auch kein Problem – mein Essen konnte nicht kalt werden“, sagt Steinhaus, die in ihrem Hauptberuf als Polizeibeamtin beim Niedersächsischen Innenministerium tätig ist.

Auch an Senioren wird gedacht

Hilfe allgemein in der Gesellschaft und speziell in der Nachbarschaft – das ist das, was derzeit in der Corona-Krise wichtig ist. „Ich freue mich sehr über diese Unterstützung. Ohnehin bemerke ich viel Zuspruch aus den Ortsteilen, die Leute rufen mehr an als sonst und bestellen“, sagt Sciacca.

Im Februar vergangenen Jahres erweiterte der Gastronom sein Angebot mit dem Lieferservice. „Im Nachhinein war das eine gute Entscheidung. Der Service trägt uns jetzt.“ Den Mindestbestellwert von ursprünglich 15 Euro hat er herunter gesetzt. „Denn es rufen auch ältere Menschen an, die nur eine Kleinigkeit haben wollen. Die Senioren wollen wir auch unterstützen“, sagt Sciacca und berichtet von einer älteren Frau aus Kaltenweide, „die wollte nur eine Currywurst und eine Flasche Wasser haben“.

Kurzarbeit für fünf Mitarbeiter angemeldet

Trotz seiner Einfälle und Ideen musste er jetzt für fünf im Lieferdienst tätige Mitarbeiter Kurzarbeit anmelden, fünf weitere sind noch im Einsatz. Im Innendienst arbeitet der Gastronom mit zwei weiteren Kollegen.

Alfio Sciacca trägt das Fußballtrikot der Nationalmannschaft Italiens. Nach dem Grund braucht man nicht zu fragen, natürlich aus Solidarität. Denn der Spagat ist aktuell nicht leicht: dienstlich über die Runden kommen, aber auch emotional das Schicksal seiner Landsleute verfolgen. Seine Familie lebt im tiefen Süden Italiens – also dort, wo das Virus noch nicht für die tragischen Zustände wie im Norden gesorgt hat.

Mögliche Szenarien möchte er sich gar nicht ausmalen. „Der Süden ist viel ärmer, die Krankenversorgung dort viel schlechter“, sagt er und denkt an die Heimat seiner Familie, eine 30.000-Einwohner-Stadt. „Da brauchen wir nicht über Intensivbetten oder Beatmungsgeräte reden. Wenn es dort losgeht, dann ist sofort alles vorbei“, sagt er betrübt.

Gutscheine als zusätzliche Einnahme

Zurück nach Engelbostel in sein Restaurant. Wie so viele Restaurant-Betreiber wünscht sich Sciacca direkte und schnelle Hilfe vom Staat. „Wenn ich pleite bin, nützt mir auch kein Kredit etwas.“ Vorerst versucht er mit eigenen Ideen selbst eine Art zinsloses Darlehen zu bekommen. Kunden können seit Dienstag Restaurantgutscheine erwerben – mit denen sie ihrem lokalen Gastronomen jetzt helfen, aber den Gutschein viel später einlösen. Wer einen Gutschein für 50 Euro kauft, erhält einen Bestellwert von 60 Euro.

Lesen Sie auch

Von Stephan Hartung