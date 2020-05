Der Drehorgelspieler Joachim Schrader sorgt für gute Stimmung in Wiesenau. Sein Auftritt in Langenhagen gehört zur Reihe „MittwochsKultour“. Diese wird an den kommenden Mittwoch-Terminen fortgesetzt. Und nicht nur das: Auch der Balkonwettbewerb des Vereins Win startet wieder.