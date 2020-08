Die letzten Monate haben es in sich gehabt: Das Jobcenter in Langenhagen hat in der Zeit der Corona-Krise fünfmal mehr Anträge auf Hartz IV bearbeiten müssen. Dies geschah zumeist vom Homeoffice aus. Denn auch in der Dependance der Bundesbehörde gelten selbstverständlich die Abstandsregeln. Eine erste Bilanz.