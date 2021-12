Langenhagen

Gute Nachricht zum Nikolaustag: Die Johanniter werden ab Montag, 6. Dezember, am Fuhrenkamp 3 in Langenhagen-Wiesenau montags bis freitags von 10 bis 12 und 13 bis 16 Uhr ohne Termin impfen. Bislang war das Angebot nur für donnerstags und freitags jeweils von 10 bis 16 Uhr angekündigt. Zum Start war es zu langen Wartezeiten gekommen, wie ein Selbstversuch dieser Zeitung gezeigt hatte. Auch die Sonderimpfaktion der Johanniter im Haus der Jugend am Langenforther Platz am Sonntag, 5. Dezember, hat derzeit lange Schlangen zur Folge. Sie geht noch bis 17 Uhr.

Bereits um 8.30 Uhr und damit eine halbe Stunde vor Beginn der Sonderimpfaktion am 5. Dezember warten viele Impfwillige am Haus der Jugend in Langenhagen. Quelle: Frank Walter

Kommt ab Dienstag zweites Team zum Einsatz?

Die Region Hannover hat der Stadt Langenhagen mitgeteilt, dass ein Impfteam und ab Dienstag, 7. Dezember, voraussichtlich täglich sogar zwei Teams der Johanniter impfen werden. Genauere Angaben waren der Stadtverwaltung am Sonnabendnachmittag noch nicht möglich, da die Einsatzplanung für die zweiten Teams noch nicht abgeschlossen war. Ein Impfteam schafft pro Tag etwa 150 Impfungen.

Das Impfzentrum befindet sich in einem Gebäude neben der Einfahrt zum Jugendtreff Wiesenau. Es ist von den Stadtbahnhaltestellen Berliner Platz (circa 350 Meter entfernt) und Angerstraße (circa 400 Meter) oder per Rufbus-Linie 616 (Haltestelle Brinkholt, circa 50 Meter entfernt) zu Fuß erreichbar. Mitzubringen sind der Personalausweis oder Reisepass sowie das Impfbuch, sofern vorhanden. Aktuelle Informationen, auch zu den mitzubringenden Unterlagen, veröffentlicht die Stadt auf www.langenhagen.de/impfzentrum.

Das sind die Regelungen für Jugendliche

Möglich sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gelten folgende Regelungen: Im Alter von zwölf und 13 Jahren muss ein Erziehungsberechtigter bei der Impfung anwesend sein und sein Einverständnis geben. Im Alter von 14 und 15 Jahren reicht der von den Erziehungsberechtigten unterschriebene Einwilligungsbogen aus. Ab 16 Jahren dürfen Jugendliche die Formulare selbst unterschreiben und allein zum Impfen erscheinen.

„Ich freue mich sehr, dass das Angebot in Langenhagen ausgebaut wird“, sagt Bürgermeister Mirko Heuer, der vergangene Woche selbst vor Ort war. „Ich bedanke mich bei allen Einsatzkräften, aber auch bei meinen Mitarbeitenden aus der Verwaltung, die das Impfzentrum in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft haben“, so Heuer. „Wir alle wissen, wie wichtig Impfen ist. Deshalb möchte ich auch allen Bürgerinnen und Bürgern danken, die geduldig in der Warteschlange stehen und mit ihrer Impfung nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Liebsten schützen.“

