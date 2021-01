In der City Park Residenz der Arbeiterwohlfahrt hat ein Arzt am Donnerstag und Freitag Bewohner und Mitarbeiter gegen das Coronavirus geimpft. Die Bereitschaft dazu war unterschiedlich hoch ausgeprägt.

Zwei mobile Impfteams sind am Donnerstag und Freitag in der City Park Residenz in Langenhagen vor Ort. Hinten links im Bild Dirk von der Osten, Geschäftsführer der AWO Jugend- und Sozialdienste, daneben Einrichtungsleiter Jan Behnen. Quelle: Arbeiterwohlfahrt Region Hannover