Engelbostel

Eine quälend lange Diskussion kommt nun zum Ende. In Engelbostel entsteht am Stadtweg an der Ecke Hannoversche Straße ein neuer Supermarkt. Mit diesem Thema hatten sich in den vergangenen Jahren unter anderem auch die Gerichte befasst. Es drohte zwischenzeitlich sogar eine Zwangsenteignung der Fläche, auf der inzwischen die neue Feuerwache Engelbostel-Schulenburg errichtet worden ist. Doch das ist nun alles Geschichte. Nun laufen auf dem Grundstück für den Supermarkt die gesetzlich vorgeschriebenen archäologischen Untersuchungen. Über mögliche Funde gibt es derzeit noch keine Angaben.

Gerd Zegarek wird das von der Edeka Minden-Hannover gebaute Geschäft in Zukunft betreiben. Für das Gebäude wird noch im Juli der Grundstein gelegt, sagt er gegenüber der HAZ. Er rechnet damit, wenn alles reibungslos beim Bau läuft, dass er spätestens Anfang 2022 auf einer Fläche von 1100 Quadratmetern die Waren als sogenannter Vollversorger anbieten kann.

Neuer Markt soll Anfang 2022 öffnen

Das Sortiment werde sich nicht von dem des Edeka-Marktes in Godshorn unterscheiden, kündigt Zegarek an, der auch im Nachbarort bereits seit vielen Jahren das Geschäft betreibt. Parallel mit der Eröffnung am Stadtweg schließt der Händler dann aber den alten, mit nur 500 Quadratmetern viel kleineren Edeka-Markt an der Heidestraße. Diesen hatte Zegarek nach Aufgabe von Seniorchef Wilhelm Poppe im Jahr 2019 übernommen, um die Lebensmittelversorgung der Engelbosteler sicherzustellen.

Eigentlich sollte der Markt am Stadtweg bereits vergangenes Jahr öffnen. Doch zunächst kamen die Verhandlungen rund um den Neubau eines Supermarktes nicht voran. Der ursprüngliche Plan, bis April 2020 zu eröffnen, war nicht mehr zu halten. Die Verzögerungen waren der Bauplanung und dem sich länger hinziehenden Genehmigungsverfahren geschuldet.

„Es wird einen nahtlosen Übergang und kein Versorgungsdefizit geben“, kündigt Zegarek jetzt an. Das hatte die Edeka-Zentrale seinerzeit zur Bedingung gemacht. Sobald der neue Markt eröffnet hat, werde die Immobilie an der Heidestraße an den Vermieter zurückgegeben.

Auras: Nahversorgung ist speziell für Ältere wichtig

Engelbostels Ortsbürgermeisterin Bettina Auras begrüßte einst die Übernahme des alten Marktes sowie vor allem den nun anstehenden Neubau. „Wir sind jetzt richtig happy, dass das so kommt“, sagte die Christdemokratin auf Anfrage. Speziell auch für die älteren Menschen im Dorf sei es wichtig, dass es einen Nahversorger gibt, betont die Ortsbürgermeisterin. Dafür habe sie sich immer stark gemacht. „Seit Jahren wird über den Bau diskutiert“, erinnert sie an die schwierigen Planungen und Hindernisse.

Auras freut sich nun auf den Einzelhandelsstandort. Und daneben sei ja auch noch reichlich Platz. „Mal schauen, was dort noch so kommt“, gibt sie sich vorsichtig optimistisch.

Von Sven Warnecke